La technologie contemporaine a permis aux penseurs de devenir plus élaborés sur la nature des guillemets. «A Glitch in the Matrix», réalisé par Rodney Ascher – qui a également réalisé «Room 237», un film de 2013 qui a donné à certains passionnés de Stanley Kubrick une plate-forme pour théoriser «The Shining»; beaucoup semblent avoir trop de temps libre – explore l’idée que nous vivons tous dans une simulation informatique.

Mais «A Glitch» ne fait que pénétrer profondément dans la logique complexe attachée à cette spéculation. On nous montre les piliers de la Philosophie 101 Platon et Descartes comme ses pionniers. Il y a des images d’interview avec le philosophe contemporain Nick Bostrom, mais rien sur ses ancêtres importants WV Quine ou Alfred North Whitehead.

Ces idées ont des conséquences et, de nos jours, elles sont parfois désastreuses. Tout au long du film, Ascher raconte une interview téléphonique avec un homme qui en est venu à croire que le monde décrit dans «The Matrix» était authentique. Cette croyance l’a conduit à tuer ses parents. Le réalisateur édite le matériel de sorte que, si le spectateur ne sait pas déjà qui est cet individu, la fin du compte joue comme un récit à suspense «révélateur». C’est exploiteur et opportuniste. Mais pas atypique de la surcharge sensorielle du film, qui ne dissimule pas son approche fondamentalement désinvolte.

Un problème dans la matrice

Non classé. Durée: 1 heure 48 minutes. Dans les cinémas et disponibles à la location ou à l'achat sur Amazone, FandangoNow et d'autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.