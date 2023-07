Examen Tribit StormBox Blast: puissance portable pure

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellente qualité sonore

Superbe basse

Autonomie de la batterie toute la journée Les inconvénients Lourd

Pas de fonction haut-parleur Notre avis Le Tribit StormBox Blast est un haut-parleur imposant et puissant avec une longue autonomie qui devrait plaire à la plupart des consommateurs, à condition que le poids ne soit pas un facteur limitant.

Tribit sait se faire une place sur le marché de l’audio, avec des produits performants, abordables et durables. L’entreprise veut le prouver une fois de plus avec l’enceinte Bluetooth Tribit Stormbox Blast.

Tribit promet un son stéréo personnalisable avec de superbes basses, à un prix raisonnable.

Découvrez ce que nous en avons pensé et si la marque a tenu sa promesse !

Conception

Multitude de LED multicolores

Lourd

Robuste

Le StormBox Blast est à la fois imposant en taille et en poids, mesurant environ 16,28 x 40,49 x 22,58 cm et pesant près de 5,6 kg. Et si ce sont surtout les enceintes compactes qui ont la cote ces temps-ci, ces enceintes portables prennent en fait beaucoup de place et semblent plus adaptées à un usage domestique.

Cependant, bien que cela puisse être un problème pour vous, cela n’a pas gâché notre expérience.

Fabriqué à partir de plastique noir robuste, avec une finition et des matériaux de qualité, il nous rappelle un peu la qualité de la qualité de construction de son rival JBL.

En revanche, son design tubulaire n’est pas vraiment discret, notamment avec sa face avant abritant une grille de protection en corde grillagée entourée d’une trentaine de LED multicolores. Sans oublier le fait que derrière la calandre se trouvent deux LED supplémentaires éclairant les haut-parleurs.

Mathilde Vicente

Ils s’allument et se synchronisent lorsque la musique est jouée. Bien que cela puisse sembler un peu démodé pour certains, d’autres le trouveront amusant et bienvenu lors des fêtes.

Sur le dessus, en plus d’une poignée large pour une bonne prise en main qui lui donne un joli look de ghetto-blaster, on retrouve des boutons. Il y en a sept, chacun avec une fonction spécifique : marche/arrêt, Bluetooth, volume haut/bas, allumer/éteindre les LED et activer les basses. Ils sont simples à utiliser et ne nécessitent pas beaucoup de pression.

Pour une utilisation en extérieur, à la plage, au bord de la piscine ou sous la pluie, c’est bien que l’enceinte StormBox Blast soit étanche à la norme IPX7.

Mathilde Vicente

Connectivité et application

Connexion très stable

Peut être utilisé comme batterie externe

Application compagnon intuitive

Prise 3,5 mm

La StormBox Blast est compatible Bluetooth 5.3, avec une distance de transmission de 40m qui n’a jamais manqué d’être stable lors de nos tests. Malheureusement, il ne prend en charge que le codec SBC par défaut et, à plus de 200 $/200 £/200 €, nous espérions en voir plus avec la prise en charge des codecs AAC et aptX populaires.

En revanche, grâce à son port USB-A, comme le Marshall Middleton et le JBL Charge 5, il pourra servir de batterie externe pour recharger vos différents appareils. De plus, vous pouvez également lire de l’audio via un câble auxiliaire grâce à l’inclusion d’une prise casque 3,5 mm. Cela fonctionne avec un téléphone, une tablette ou même une platine vinyle.

Mathilde Vicente

Pour configurer et personnaliser le son de la Stormbox Blast, nous avons utilisé l’application compagnon Tribit (disponible sur iOS et Android).

Il est facile à utiliser et nous avons navigué à travers diverses options telles que les préréglages d’égalisation (musique, XBass, livre audio, classique, jazz, fête et rock), le réglage du temps de veille, le lancement des mises à jour du micrologiciel et le réglage des paramètres d’éclairage.

Cependant, nous avons manqué la possibilité de contrôler la luminosité des LED.

Mathilde Vicente

Performances et fonctions audio

Grande qualité sonore

Fonction XBass pas si utile

Le haut-parleur est équipé de deux tweeters de 1,2 pouces et de deux woofers de 4,2 pouces qui délivrent ensemble 90 W de puissance et une plage de fréquences de 50 Hz à 20 Hz, mettant l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité.

L’unité de haut-parleur est située sous la coque de l’enceinte, avec deux woofers de 30 W, deux tweeters de 10 W et deux radiateurs passifs pour un total de 80 W de son.

Ce qui est impressionnant, ce sont les détails et la séparation de la scène sonore, avec des graves, des médiums et des aigus équilibrés, ce qui permet une reproduction claire de tous les instruments.

Pour une restitution fidèle des graves, nous avons préféré ne pas activer la fonction XBass qui, lors de nos tests, gâchait l’écoute avec des distorsions lorsque le volume était à son maximum.

En fait, nous avons trouvé que les morceaux se démarquaient assez bien par eux-mêmes avec une belle profondeur et n’avaient pas besoin de support supplémentaire pour les basses. Les deux radiateurs passifs à chaque extrémité contribuent à améliorer la réponse des basses.

En revanche, après avoir modifié quelques paramètres en mode Party, nous avons davantage apprécié la musique électronique, qui sonnait très bien.

Même les niveaux sonores les plus bas sont solides, prouvant que Tribit a fait du bon travail avec la conception. Avec autant de puissance, il fait trembler les murs et couvre assez bien même les plus grandes pièces, bien que l’absence de support audio spatial aurait été la bienvenue à ce prix.

Bien qu’il fasse bien le travail à l’intérieur, ses capacités à l’extérieur ne doivent pas non plus être négligées, car il fait toute une impression.

Vie de la batterie

30 heures de lecture par charge

Rechargeable via USB-C

En termes d’autonomie, le Tribit se surpasse avec environ 30 heures d’écoute avant de devoir être rechargé, soit plus que les 24 heures de l’UE Hyperboom. En revanche, l’autonomie de la batterie diminue assez rapidement à 50% et plus de volumes, mais le résultat reste tout de même plus que satisfaisant et continue de défier toute la concurrence.

Cette bonne longévité est due à sa batterie de 2 200 mAh et à la technologie Runstretch de Tribit. Même lorsque la batterie est martelée, il y en a plus qu’assez pour une utilisation en extérieur sans se soucier de manquer de jus pour la journée.

L’enceinte se recharge via le câble USB-C, qui est fourni. Mon échantillon d’examen n’est pas livré avec une prise murale, mais le dos a une fente pour alimenter le haut-parleur à partir du secteur, et la liste des produits sur le site Web de Tribit vous permet de choisir une prise américaine, britannique ou européenne à l’achat.

Prix ​​et disponibilité

Le Tribit StormBox Blast coûte 269,99 $ / 239,99 £ / 299,99 €, mais au moment de la rédaction, vous pouvez le trouver moins cher si vous l’achetez directement auprès de Tribit.

Aux États-Unis, vous pouvez l’acheter directement auprès de Tribit ou Amazoneau Royaume-Uni directement depuis Tribit ou Amazoneet en France à partir de Amazone.

C’est plus cher que certaines enceintes de la même catégorie comme la Soundcore Motion Boom Plus, mais c’est parce que la Tribit offre des performances audio et une autonomie bien plus impressionnantes (30 heures contre 20).

Si vous souhaitez le comparer à d’autres modèles, jetez un œil à notre sélection des meilleurs haut-parleurs Bluetooth.

Verdict

Le Tribit StormBox Blast est un haut-parleur Bluetooth qui peut plus que se défendre contre les plus grandes marques à un prix décent. Avec toute sa profondeur sonore, peut-être même un peu trop pour une utilisation simple, il offre une expérience d’écoute plutôt explosive.

Il est très grand et lourd, mais reste portable. Vous préférerez probablement le laisser là où il est sans le déplacer trop souvent.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une telle conception lui confère une réelle solidité, qui lui permet également de s’adapter à n’importe quel environnement, notamment appuyé par son étanchéité IPX7.

Ajoutez à cela la prise audio 3,5 mm et des LED amusantes et vous obtenez un haut-parleur Bluetooth coûteux mais performant avec une autonomie exceptionnelle.

