La situation se détériore rapidement lorsque la connaissance sans nom d’Eve et son complice soumis (Ciaran O’Brien) la jettent dans le coffre et se dirigent vers la forêt, où elle s’échappe rapidement. Un enregistrement vidéo dégoûtant d’un enlèvement précédent dynamise l’agresseur numéro un, tandis qu’une dose de Viagra promet de restaurer la détermination de l’autre. Des blessures croissantes et des rencontres bizarres accompagnent leur poursuite longue et de plus en plus absurde; Pourtant, alors que le comportement d’Eve devient de plus en plus sauvage – et les efforts physiques de Debay plus époustouflants – «Hunted» ne parvient pas à se débarrasser de sa puanteur grasse.