Examen spécial de Noël des détecteurs – la meilleure chose que vous regarderez pendant toute la période des fêtes

jeAuparavant, il était de coutume pour les sitcoms de changer de lieu lorsqu’elles revenaient, après la fin de la série régulière, avec un film dérivé ou un long métrage spécial de Noël. Les personnages seraient peut-être en vacances à l’étranger, ou du moins chargeraient la voiture et se rendraient dans une partie inconnue du Royaume-Uni. Les détecteurs (BBC Two), l’une des plus grandes sitcoms, ne feraient jamais ça. Il est aussi enraciné dans la campagne de l’est de l’Angleterre qu’un chêne épais. Le plus loin qu’il puisse confortablement voyager est dans un champ voisin.

Cinq ans depuis que nous les avons vus pour la dernière fois, rien n’est vraiment différent pour les meilleurs amis d’âge moyen Andy (scénariste / réalisateur Mackenzie Crook) et Lance (Toby Jones). Leur grande nouvelle est une nouvelle “autorisation”, un feu vert pour rechercher des artefacts enterrés sur des terres agricoles non visitées par les détecteurs. Leur conversation avec le propriétaire terrien, qui qualifie à plusieurs reprises le duo de «détecteurs de métaux», résume le point de vue d’Andy et Lance sur quiconque ne partage pas leur passion : ils tolèrent son ignorance aussi longtemps que nécessaire, mais sont heureux quand il les a laissés seuls pour arpenter leur nouveau domaine.

C’est une comédie sur le fait de ne pas aller n’importe où, pour le meilleur et pour le pire. La façon dont Andy et Lance ont consacré des heures, des semaines, des années à faire les cent pas dans la boue, attendant que leurs détecteurs émettent un bip, est représentative des passionnés et des rêveurs du monde entier : se concentrer sur quelque chose d’ésotérique les aide à retarder la confrontation à des problèmes délicats du monde réel tels que que les relations, les carrières et les émotions. Mais le spectacle consiste également à reconnaître que tout ce dont vous avez besoin dans la vie pourrait être juste devant vous, du partenaire amoureux qui tolère vos obsessions idiotes, aux collines verdoyantes au bord de votre ville banale qui sont aussi belles que n’importe quel autre pays. vue plongeante. Un après-midi tranquille à l’air pur et une pinte de bière locale au pub avec un ami par la suite est une récompense suffisante.

Tout le gang est là… les Detectorists. Photographie : Jack Barnes/BBC/Channel X

C’est donc un pur et humble plaisir de retourner dans ce paradis endormi, quelque part entre l’Essex et le Suffolk, pour renouer avec les excentriques pleins d’entrain du Danebury Metal Detecting Club. Le président du DMDC, Terry (Gerard Horan), a minutieusement rédigé une conférence sur “les avantages et les inconvénients de l’équilibre calibré par rapport à l’induction d’impulsions face à la minéralisation du sol”, qu’il se fera un plaisir de prononcer pour les six membres du club. L’une des autres épiphanies vers lesquelles les détecteurs nous poussent avec hésitation est que l’humanité est faite de ces petits engagements, tout comme chaque pointe de flèche et chaque boucle de ceinture cassée que les détecteurs déterrent s’ajoutent au grand patchwork de l’histoire. Avant la conférence, Lance a proposé d'”assommer un jalfrezi” pour lui-même et Andy, et nous le surprenons en train de préparer le repas avec la radio qui explose, livrant le refrain de It’s Raining Men à la manière de quelqu’un qui a prédit que exactement ces conditions météorologiques qui se produirait. Tout est bien.

Mais il est également traditionnel que les spéciaux de retour tardif ne soient pas aussi bons que la série originale, car l’équilibre de la narration est déséquilibré – et, bien qu’un mauvais épisode de Detectorists soit toujours la meilleure chose que vous regarderez tout Noël, l’équilibre délicat il a été maintenu pendant trois saisons d’épisodes elliptiques d’une demi-heure n’est pas tout à fait maintenu. Andy et Lance découvrent la preuve d’un champ de bataille historique majeur sur ces terres agricoles, suscitant l’enthousiasme pour la seule découverte énorme qu’ils ont toujours attendue. brièvement, il semble alarmant que cela pourrait se transformer en quelque chose qui ressemble à l’apogée de Only Fools and Horses. Le spectacle a déjà livré la récompense poétique parfaite à la fin de la troisième saison, lorsque des pièces d’or sécrétées dans un nid de pie ont plu. Il s’agit d’un ratissage relativement vulgaire du même terrain, et la rupture que les grandes nouvelles provoquent entre les deux est, selon les normes des détecteurs, aussi déséquilibrée et étrangère qu’elle le serait si Crook emmenait tout le monde à Torremolinos.