Le film ( streaming sur Discovery + ), dirigée par van de Pas, a une forte motivation pédagogique, exposant les mesures que les auteurs prennent souvent pour «préparer» les victimes – les cibler, les lier d’amitié et les préparer – à des abus sexuels. Van de Pas fait appel à des experts, à des psychologues et à une délinquante sexuelle condamnée pour des entretiens, mais les exemples les plus révélateurs proviennent de sa propre histoire. Dans une séquence déchirante, elle retourne dans sa chambre d’enfance pour trouver les lettres loufoques que son agresseur lui a écrites, et les relit avec l’œil d’un adulte.

