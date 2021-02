Examen «  secoué  »: pas aimé et suivi

Mia (Daisye Tutor) est une princesse montante des médias sociaux qui, secouée par un meurtre, renonce à un livestream très important de quelque chose de terriblement banal à dogit pour sa sœur, Nicole (Emily Goss). Hélas, un appelant mystérieux et invisible a le numéro de Mia et peut suivre tous ses mouvements dans la maison de Nicole – le film se déroule presque entièrement dans cet endroit unique – soumettant Mia à un barrage de plus en plus désordonné de menaces et d’exigences.

Pendant la moitié du film, la réalisatrice Jennifer Harrington crée du suspense en enfermant Mia dans un réseau dense de messages vocaux et vidéo, d’appels et de textes. La vie entière de Mia est filtrée par la technologie, qui est maintenant utilisée contre elle, et son attitude cavalière envers la vie privée se retourne également contre elle. La tutrice agit comme une tempête en considérant que la plupart de ses émotions se produisent en regardant un téléphone. Pourtant, Mia reste un personnage en carton à la recherche d’une rédemption sanglante.

À son meilleur, quand il semble que Harrington veut poursuivre un point plus large et satiriser les vies Instagram, «Shook» se sent comme un hybride criard entre un épisode de «Black Mirror» et un film slasher des années 1980 – une bande-son électronique largement tirée de la Les italiens le font mieux label est un rappel aux partitions synthétiques de John Carpenter d’autrefois.

Mais «Shook» se fait par sa révélation finale, qui parvient à être à la fois improbable et conventionnelle. Pour l’engagement, nous devrons chercher ailleurs.

Secoué

Non classé. Durée: 1 heure 29 minutes. Regardez sur Shudder.