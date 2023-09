Examen sans fil léger du MSI Clutch GM51 : l’embrayage tue

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Station de chargement incluse

Longue durée de vie de la batterie

Capteur haut de gamme actuel de chez Pixart

Commutateur Omron Les inconvénients Un peu lourd pour « Léger »

Le logiciel est un peu compliqué Notre verdict La MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless est une souris de jeu impressionnante en termes de performances et de design. Les « Diamond Lightgrips » sont non seulement visuellement accrocheurs, mais offrent également une prise en main sûre et confortable. De plus, il existe un capteur haute performance mis à jour de Pixart et des commutateurs Omron durables. La station de chargement, la longue durée de vie de la batterie et les options de connexion flexibles sont également les bienvenues. La MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait un choix attrayant pour tous ceux qui recherchent une souris de jeu de haute qualité avec de nombreuses fonctionnalités sans dépenser une fortune.

Prix ​​une fois examiné

99,00 $

Meilleurs prix aujourd’hui : MSI Clutch GM51 clavier sans fil léger

79,78 $

La MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless est déjà une souris de jeu impressionnante sur la fiche technique, marquant des points au premier coup d’œil en termes de performances et de conception : un capteur Pixart puissant ; des modes sans fil flexibles et surtout rapides ; et une station de chargement pour plus de commodité ne sont que quelques-uns des points forts de cette souris. En revanche, en ce qui concerne le prix, MSI se montre agréablement modéré.

Il coûte 99 $/99 £ et vous pouvez l’acheter sur Amazon US, Amazon UK et Acheteur électronique.

Conception et spécifications

Le MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless impressionne par son design équilibré. Certes, avec un poids de 85 grammes, elle se situe dans la partie supérieure de ce que beaucoup appelleraient probablement une souris de jeu « légère ». Ses dimensions de 4,80 x 2,55 x 1,77 pouces (L x l x H) offrent une taille équilibrée qui conviendra à de nombreux joueurs jouant avec une poignée griffe ou paume. La caractéristique de conception la plus frappante est ce que l’on appelle les « Diamond Lightgrips » sur les côtés, qui sont non seulement visuellement attrayants grâce à l’éclairage RVB intégré, mais assurent également un maintien sûr sur l’appareil.

Les Diamond Lightgrips abritent l’éclairage RVB. Friedrich Stiemer

Techniquement, le MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless est équipé du dernier capteur Pixart PAW-3395. Pour beaucoup, ce capteur compte comme l’un des meilleurs que le célèbre fabricant de capteurs puisse offrir. Fondamentalement, il offre une résolution maximale de 26 000 DPI, qui peut être ajustée en cinq étapes maximum.

Cela garantit des mouvements ultra-rapides et une précision maximale, en supposant bien sûr une main ferme. La souris de jeu sans fil utilise des commutateurs Omron, connus pour leur durabilité et leur temps de réponse rapide. Pour ceux qui souhaitent personnaliser leur configuration, c’est l’éclairage RVB susmentionné qui le fait.

Le MSI utilise un capteur haut de gamme de Pixart. Friedrich Stiemer

Connectivité et autonomie de la batterie

En termes de connectivité, la souris de jeu sans fil est assez flexible : radio 2,4 GHz, Bluetooth et possibilité de fonctionnement filaire.

L’autonomie de la batterie de 550 milliampères-heure s’élèverait à 150 heures, le mode de connexion et l’éclairage RVB étant ici des facteurs importants. Cependant, en combinaison avec la station de chargement incluse, nous n’avons guère à nous en soucier. Mais seulement si vous placez le Clutch GM51 Wireless dessus de manière fiable lorsque vous ne l’utilisez pas.

La station de chargement est très pratique, à condition que vous y placiez la souris de manière fiable. Friedrich Stiemer

Si vous en avez envie, vous pouvez recharger via le câble de connexion USB extrêmement flexible et léger inclus dans l’emballage pour une autonomie sans fil allant jusqu’à 27 heures après seulement 15 minutes de charge — pas mal ! Et si vous ne pouvez même pas attendre cela, vous pouvez simplement jouer en filaire.

Alternativement, le MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless peut également être utilisé avec le câble USB-C inclus. Friedrich Stiemer

Performance

La MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless offre des spécifications qui la rendent comparable aux meilleures souris de sa gamme de prix. Dans des jeux comme Appel du Devoir Guerre Moderne 2, la souris permet un suivi rapide et précis. La fonction spécifique à MSI appelée « Motion Sync » garantit que les mouvements de la souris restent synchronisés avec le jeu. En pratique, cela signifie que la souris réagit avec précision même lorsque le PC doit traiter beaucoup d’informations en même temps, ce qui permet une expérience de jeu fluide.

Le Clutch GM51 est conçu uniquement pour les droitiers. Friedrich Stiemer

Grâce à la technologie sans fil « Swiftspeed » 2,4 GHz de MSI, le MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless offre une connexion sans fil solide et impeccablement réactive à une fréquence d’interrogation de 1 000 hertz, ce qui correspond à un temps de réponse d’une milliseconde. Cependant, certains concurrents sont déjà un peu plus avancés et réduisent la connexion sans fil de 4 000 à 8 000 hertz.

Cependant, ces modèles coûtent également beaucoup plus cher. Le dongle USB nécessaire à la connexion sans fil peut même être rangé dans la souris elle-même, ce que nous considérons toujours comme un avantage. Alternativement, la souris de jeu peut également être connectée via Bluetooth, ce qui élargit considérablement le champ d’application, mais ne convient que dans une mesure limitée aux jeux rapides.

Le dongle USB peut également être inséré à l’avant de la souris. Friedrich Stiemer

Logiciel et personnalisation

Le « MSI Center Software » permet une variété de réglages, des paramètres DPI à l’éclairage RVB. Même si le logiciel n’est parfois pas aussi intuitif que certains concurrents, il offre néanmoins une plateforme solide pour personnaliser le MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless, même dans plusieurs profils.

Devriez-vous acheter le MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless ?

Bien que le MSI Clutch GM51 offre de nombreuses fonctionnalités pour le prix et constitue certainement un excellent compagnon de jeu, il est difficile de le recommander par rapport au M3 de Keychron, qui offre également la même sélection de connectivité filaire et sans fil, le même excellent capteur Pixart, RVB et un design encore plus léger (79 grammes) pour environ la moitié du prix. Ce que le M3 n’offre pas, c’est la station de chargement, qui est certes pratique, et pourrait valoir le coup supplémentaire.

