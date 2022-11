Le dernier documentaire de Matthew Heineman, “Retrograde”, n’essaie pas à bon escient de fournir un compte rendu complet du retrait américain d’Afghanistan. Tourné au cours des neuf mois qui ont suivi la confirmation du retrait américain au début de 2021, le film astucieusement observateur colle avec un général afghan, Sami Sadatepour raconter une histoire émouvante qui semble aussi importante que n’importe quelle analyse du nombre de soldats.

Au début, Sadate et ses hommes reçoivent une formation des Bérets verts. Mais lorsque les Américains doivent partir, les Afghans se sentent vite dépassés – leur drapeau à l’air fragile en dit long – et sont de plus en plus assiégés par les forces talibanes. Sadate, particulièrement jeune, fait de son mieux pour résoudre tout ce qui se présente à lui, qu’il s’agisse d’organiser des frappes militaires, d’aider à remonter le moral ou de travailler sur les pénuries d’équipement. Il y a des images de cockpit d’hélicoptères, et Sadate fait un voyage en convoi déchirant.