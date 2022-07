Examen public de Shamshera : la vedette de Ranbir Kapoor NE parvient PAS à impressionner le public ? fan dit, ‘montre une fois’ [Video]

Revue publique Shamshera de Ranbir Kapoor : La vedette de Ranbir Kapoor & Vaani Kapoor, Shamshera, est sortie aujourd’hui, c’est-à-dire le vendredi 22 juillet. Le réalisateur de Karan Malhotra met également en vedette Sunjay Dutt et il sera vu comme Darga Shuddh Singh. Le public adore la chimie entre Ranbir et Vaani. Les gens apprécient Ranbir pour sa performance phénoménale dans le film. Le film reçoit une réponse mitigée du côté du public. Bien que certains fans n’aient pas été très satisfaits du film, certains d’entre eux ont dit que le film était moyen, mais le jeu de Ranbir est au point. Dans l’ensemble, les fans sont ravis de voir le film. Dans cette vidéo, vous verrez les réactions des fans après avoir regardé Shamshera. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par Devisha Keshri