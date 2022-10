Examen public de Ram Setu : la vedette d’Akshay Kumar reçoit un coup de pouce du public [Watch Video]

Examen public de Ram Setu : La vedette d’Akshay Kumar, Ram Setu, est sortie ce Diwali. Akshay Kumar a joué le rôle d’un archéologue dans le film. L’histoire du film vous collera au film. Après un âge, Akshay Kumar a fait du bon travail, qui a été aimé et apprécié par le public. Les fans appellent Ram Setu le cadeau parfait de Diwali, et les fans appellent Indiana Jones d’Akshay Kumar Bollywood. Les fans ont également déclaré que la scène d’entrée de Khiladi Kumar était l’un des points forts du film. Abhishek Sharma a fait un travail fantastique, qui a été apprécié par les fans. Le film a reçu de bons commentaires et une note de la part des fans. Surveillez l’examen public complet et découvrez les réactions. Regarder la vidéo.