Examen public de Khuda Haafiz 2: Vidyut Jammwal starrer obtient 5 étoiles sur 5 du public, les fans disent ‘Unhone saabit kar diya ki vo ek acteur complet hein’

Khuda Hafiz Chapitre 2 : Le film vedette de l’acteur de Bollywood Vidyut Jammwal, Khuda Hafiz, chapitre 2, est sorti et le film reçoit une réponse positive de la part des fans. L’actrice Shivaleeka Oberoi est également vue dans le rôle principal avec Vidyut Jammwal dans le film. Le film est un thriller d’action, le public a beaucoup aimé le film et les gens aiment aussi le jeu de l’actrice Shivaleeka Oberoi. Vidyut Jammwal dans le rôle de Sameer Chaudhary est vu dans le film. Les fans doivent voir non seulement l’action mais aussi le côté émotionnel de Vidyut dans le film, et les fans en sont très heureux. Les gens ont donné des notes au film et ont dit à quel point ils avaient aimé le film. Pour savoir si le film de Vidyut Jammwal est un succès ou un flop, regardez la vidéo.