Examen public de Dobaaraa : Anurag Kashyap, le film de Taapsee Pannu est un succès ou un flop ? [Watch Video]

Examen public de Dobaaraa : Le film Dobaaraa de Taapsee Pannu et Anurag Kashyap est sorti aujourd’hui, soit le 19 août 2022. L’histoire du film tourne autour d’une femme piégée dans une situation extraordinaire. Anay est un jeune garçon qui vit avec sa mère dans une immense maison à Pune. Il rentra chez lui un jour et apprit que la ville était frappée par une tempête géomagnétique. Que se passe-t-il ensuite pour connaître le film? Regardez le film au cinéma. Si nous parlons de la critique du film et des performances de la distribution, c’était superbe à cause de la bonne distribution de stars. L’intrigue de l’histoire était également bonne. Cependant, la faible seconde mi-temps et le manque de buzz n’ont pas impressionné le public. Voyons ce que le public a à dire sur le film.