Examen public de Brahmastra : Hit, superhit ou désastre ? Regardez les réactions des fans sur le film de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

Examen public de Brahmastra : Le film très attendu de Bollywood de Ranbir Kapoor et Brahmastra d’Alia Bhatt est maintenant en salles. Le réalisateur Ayan Mukerji est prêt à présenter son projet de rêve, Brahmastra. Les fans attendaient également le film avec impatience. Maintenant, l’attente est terminée! L’équipe de Bollywoodlife vous propose la première critique publique du film ‘Brahmastra’. Une partie du public a vraiment aimé le film, mais d’un autre côté, certains fans sont vraiment déçus des performances de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt. Ranbir et Alia, qui seront bientôt parents, étaient adorables à l’écran. Maintenant, le film est déjà sur grand écran, alors allez regarder le film et n’oubliez pas de partager votre point de vue sur le film. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur le verdict des fans sur le film.