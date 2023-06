Adipurush est soutenu par Bhushan Kumar et réalisé par Om Raut. Le film met en vedette Prabhas comme Raghava et Kriti Sanon comme Janaki, Sunny Singh comme Laxman et Saif Ali Khan comme l’antagoniste Ravana, sort dans les cinémas le vendredi 16 juin. Battant l’été torride, les fans de Prabhas se pressent dans les cinémas pour le premier jour en premier spectacle avec plusieurs théâtres remplis de maison. Les premières réactions à Adipurush sont largement positives, les internautes louant les acteurs pour leur formidable performance. Une cinématographie si merveilleuse, principalement BGM, des visuels, des graphismes (feu) et des scènes de combat ont causé la chair de poule. Le casting complet a fait un excellent travail.