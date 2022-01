En voix off, le personnage, qui arbore une barbe large mais bien entretenue et voit le monde avec de grands yeux maléfiques, parle d' »une mer de saleté, un assaut sans fin de laideur ». Le clean sonne un peu comme un chauffeur de taxi dont les cinéphiles se sont familiarisés dans les années 1970, non ?

Il est compréhensible qu’un acteur de l’éducation et de l’inclination de Brody (il est natif de New York) veuille concocter une variante du personnage de « Taxi Driver » qui se faisait appeler « l’homme solitaire de Dieu ». (L’acteur a co-écrit « Clean » avec son réalisateur, Paul Solet. Brody a également composé la musique.)

Contrairement à l’anti-héros finalement désordonné du film de Martin Scorsese, Clean, à la recherche d’une rédemption sobre après un passé tragique et criminel, est en fait apte à infliger la violence. Après avoir pratiquement cédé au visage déjà peu aimable du fils d’un baron de la drogue local, Clean est obligé de mettre ses compétences au service du sauvetage d’une adolescente qui, eh bien, oui, lui rappelle quelqu’un qu’il a perdu.

Après avoir taquiné le public avec une diffusion narrative inspirée de l’art et essai pour sa première moitié, « Clean » passe à la vitesse supérieure dans la seconde. Tourné à Utica, dans l’État de New York, et dans des lieux qui placent la barre très haut en matière d’austérité, « Clean » a un véritable savoir-faire, mais ne satisfait pas tout à fait car il bascule entre les bains de sang et les bathos.

Non classé. Durée : 1h34. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.