Examen professionnel de CCleaner – Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Abordable

Des performances solides

De nombreux outils Les inconvénients Contrôle moyen de la suppression des fichiers

Pas la meilleure interface utilisateur Notre verdict Toujours l’une des meilleures applications de nettoyage de PC offrant un excellent rapport qualité-prix et des performances, mais pas avec l’interface la plus conviviale du groupe.

Prix ​​une fois examiné

29,95 $ par personne

Meilleurs prix aujourd’hui : CCleaner Professional

CCleaner existe depuis longtemps – depuis 2004 – donc pour beaucoup c’est le Logiciel de nettoyage de PC, mais est-il toujours le meilleur ?

Comme pour de nombreuses applications Windows, il existe une version gratuite de CCleaner, mais elle est limitée à la protection standard de la confidentialité (suivi des fichiers et des données de navigation) et au nettoyage. Je teste ici la version Professionnelle payante, qui débloque une gamme de fonctionnalités supplémentaires telles que les sections Vitesse et Sécurité du logiciel, ainsi que la possibilité de planifier le nettoyage et de surveiller votre ordinateur.

Caractéristiques et performances

Comme la plupart des logiciels de mise au point, CCleaner Professional est un téléchargement simple et facile suivi d’une installation rapide. Il fait 112 Mo et est compatible avec Windows 7 et versions ultérieures.

Après une courte introduction expliquant les fonctionnalités, CCleaner effectue un bilan de santé en quelques secondes, mettant en évidence les trackers de confidentialité et les fichiers indésirables à supprimer, ainsi que les applications de démarrage à désactiver et les applications à mettre à jour.

Sur mon ordinateur portable de test, la recherche a trouvé 7 371 trackers, 792 Mo de fichiers indésirables et une seule application à mettre à jour – Audacity dans ce cas. Vous pouvez sélectionner les fichiers indésirables à supprimer, mais uniquement dans des groupes de types différents tels que la corbeille, les fichiers d’application temporaires et les fichiers système temporaires.

Il existe une option Custom Clean qui peut analyser Windows et les applications. Encore une fois, cela a pris quelques secondes (2,79 selon l’application) et a trouvé 1,9 Go à supprimer ; principalement des fichiers de cache et, bien que cela représente une bonne quantité d’espace à libérer, rappelez-vous que les fichiers de cache sont là pour accélérer des choses comme la navigation sur le Web. Ainsi, les supprimer pourrait ralentir certaines choses.

Au total, CCleaner a pu libérer 3,09 Go d’espace. À titre de comparaison, MacPaw CleanMyPC ne gérait que 1,68 Go. Notez que la version Professionnelle vous permet de planifier le nettoyage, tandis que SmartCleaning nettoiera automatiquement lorsque vous atteindrez une certaine quantité de fichiers indésirables (500 Mo par défaut).

Driver Update fait ce qu’il dit et vise à s’assurer que tout est à jour et donc fonctionne aussi bien que possible. Il a trouvé 32 pilotes à mettre à jour dans les domaines audio, Bluetooth, biométriques et plus encore (152 étaient à jour).

L’outil de registre a rapidement trouvé 271 problèmes et vous pouvez les parcourir individuellement ou simplement tous les résoudre en un seul clic. La solution typique consiste à supprimer la valeur ou la clé de registre.

Enfin, la section Outils contient diverses autres options, y compris la liste habituelle des applications et des plugins de navigateur à désinstaller. Cependant, il n’y a pas beaucoup plus d’informations ici que Windows ou votre navigateur Web vous en donnera de toute façon.

Le Duplicate Finder et l’Analyseur de disque sont plus susceptibles d’être utiles. Notez que le premier ne peut pas déterminer quels fichiers sont nécessaires et lesquels peuvent être supprimés en toute sécurité, il est donc préférable de vous en tenir aux médias tels que les photos et les vidéos. Bien que cela ait trouvé de nombreux fichiers, je ne voyais pas de moyen de tous les sélectionner pour les supprimer en une seule fois.

Ce dernier peut vous aider à comprendre ce qui prend de la place sur votre machine, peut-être sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple, l’ordinateur portable de test contenait près de 7 Go d’images, donc les déplacer vers un disque externe ou un stockage cloud serait un moyen simple de libérer de l’espace.

Avec le nouveau CCleaner 6.0, il existe également une fonctionnalité supplémentaire intéressante : Performance Optimizer. Il vous aide à garder vos programmes en arrière-plan sous contrôle et vous permet de les geler, afin qu’ils ne monopolisent pas vos ressources, puis de les réveiller dès que vous en avez besoin.

Cela signifie que non seulement votre PC est plus rapide, car toute sa puissance est concentrée sur les tâches à accomplir, mais que la durée de vie de votre batterie pourrait également s’améliorer considérablement. CCleaner indique que vous pouvez obtenir une augmentation de productivité moyenne de 34 % si vous possédez une machine plus ancienne datant de 2015 et que les PC plus récents peuvent voir une durée de vie de la batterie jusqu’à 30 % plus longue.

De plus, les temps de démarrage sont augmentés de 72 % pour le PC 2015 et de 40 % pour un ordinateur portable 2021.

La version 6.0 ajoute également 50 nouveaux programmes (et 200 autres à venir en 2023) au logiciel de mise à jour, vous aidant à obtenir les dernières versions avec moins de tracas. Ceux-ci incluent KMplayer, WinZip, Box Drive, Foxit Reader, Adobe Reader et Nitro Pro.

Prix

Comme mentionné précédemment, il existe une option gratuite pour CCleaner, mais l’édition professionnelle que j’ai testée coûte à partir de 29,95 £/29,95 $ US pour une seule licence PC pendant un an, ce qui en fait l’un des nettoyeurs de PC les moins chers du marché.

Vous pouvez également opter pour Professional Plus, qui comprend les applications Deffragler, Recuva et Speccy. Son prix est de 49,95 £/49,95 $ pour trois PC pendant un an, ou de 99,95 £/99,95 $ pour deux ans.

Nous sommes en mesure d’offrir un code de réduction exclusif sur CCleaner Professional, alors utilisez ‘CONSEILLER TECHNIQUE45‘ pour obtenir 45 % de réduction sur le prix conseillé.

Comme la plupart, il existe des offres sur ces prix, il est donc probable que vous paierez moins.

Verdict

CCleaner reste l’une des meilleures options logicielles de nettoyage du marché, non seulement à l’un des prix les plus bas, mais offrant également des performances de premier ordre.

L’interface n’est peut-être pas la plus conviviale, mais il existe une grande sélection d’outils si vous prenez le temps de savoir où se trouve.

Il est plus important que l’application fasse le travail pour lequel vous payez de l’argent durement gagné et c’est certainement le cas lors de nos tests (même si beaucoup bénéficieront d’une utilisation décente de la version gratuite). Nous aimerions simplement avoir un peu plus de contrôle sur ce qui est supprimé.