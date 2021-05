Examen pratique du Xiaomi Redmi Note 10S

introduction

Le Redmi Note 10S est encore un autre smartphone de Xiaomi dans la série bondée Redmi Note 10. Celui-ci est lancé en Inde parmi trois autres modèles Redmi Note 10, dont le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10 Pro Max.

Le Redmi Note 10S se situe entre le Redmi Note 10 et le Redmi Note 10 Pro, étant largement identique au Redmi Note 10 mais avec un meilleur appareil photo et chipset sur papier. Il est cependant plus proche du prix du Redmi Note 10 Pro que du Redmi Note 10, de sorte que l’appareil photo et le chipset feraient mieux de vous donner envie d’acheter ce téléphone au lieu de simplement obtenir le modèle Pro. Mais là encore, c’est peut-être le plan.

Caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10S en un coup d’œil:

Corps: 160,5 x 74,5 x 8,3 mm, 179 g; # Matériaux du corps manquants #; IP53, protection contre la poussière et les éclaboussures.

Affichage: AMOLED 6,43 « , 450 nits (typ), 1100 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d'image 20: 9, 409ppi.

Chipset: Mediatek Helio G95 (12 nm): Octa-core (2×2,05 GHz Cortex-A76 et 6×2,0 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MC4.

Mémoire: 64 Go 6 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.2; microSDXC (emplacement dédié).

OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.5.

Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,97 « , 0,7 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

Caméra frontale: 13 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,06 « , 1,12 µm.

Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, 720p à 960 ips; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

La batterie: 5000mAh; Charge rapide 33W.

5000mAh; Charge rapide 33W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Port infrarouge; Prise jack 3,5 mm.

Le Redmi Note 10S est également le premier téléphone en Inde à être lancé avec MIUI 12.5 prêt à l’emploi. Xiaomi appelle cela une version «provisoire» de 12.5, ce qui signifie qu’il lui manque certaines des fonctionnalités de la version finale, mais nous devrons simplement voir à ce sujet.

Déballage

La boîte de vente au détail n’est en aucun cas spéciale. Il contient les manuels d’utilisation habituels, un câble USB-A vers USB-C pour le transfert et le chargement de données, un étui en silicone transparent, qui est assez difficile à mettre et à retirer, et une brique de charge évaluée à 33W.