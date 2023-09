Examen pratique du Xiaomi Redmi 12 5G

Introduction

Le Redmi 12 5G est la dernière offre de Xiaomi dans la série abordable Redmi de la société. A ne pas confondre avec le Redmi 12, qui malgré son nom déroutant, est légèrement différent. Le Redmi 12 5G se situe à un niveau supérieur et est livré avec bien plus que la simple 5G.

Pour la plupart, les deux téléphones Redmi 12 sont similaires. Les deux disposent d’un écran de 6,79 pouces à 90 Hz, qui est le plus grand pour un téléphone Redmi principal. Les deux présentent presque le même design avec un dos en verre mis à jour. Les deux téléphones disposent également d’une grande batterie de 5 000 mAh et d’un appareil photo principal de 50 MP.

La principale différence entre les deux téléphones est la puce Snapdragon 4 Gen 2 sur le Redmi 12 5G et la MediaTek Helio G88 sur le Redmi 12 4G. La puce Snapdragon permet la connectivité 5G, ce qui donne bien sûr son nom à la première. Curieusement, cependant, le Redmi 12 standard dispose d’un appareil photo ultra-large en plus du principal 50MP, ce qui manque au Redmi 12 5G, plus cher.

Spécifications du Xiaomi Redmi 12 5G en un coup d’œil :

Corps: 168,6 x 76,3 x 8,2 mm, 199 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), cadre en plastique, dos en verre (Gorilla Glass) ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

168,6 x 76,3 x 8,2 mm, 199 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), cadre en plastique, dos en verre (Gorilla Glass) ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Afficher: Écran LCD IPS de 6,79″, 90 Hz, 550 nits, résolution 1080 x 2460 px, format d’image 20,5:9, 396 ppi.

Écran LCD IPS de 6,79″, 90 Hz, 550 nits, résolution 1080 x 2460 px, format d’image 20,5:9, 396 ppi. Jeu de puces : Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A78 et 6x Cortex-A55) ; Adréno 613.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A78 et 6x Cortex-A55) ; Adréno 613. Mémoire: 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, MIUI 14.

Android 13, MIUI 14. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, PDAF ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, PDAF ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 8 MP, f/2.0, (large), 1,12 µm.

8 MP, f/2.0, (large), 1,12 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30 ips ; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 1080p à 30 ips ; : 1080p à 30 ips. Batterie: 5000 mAh ; 18W filaire, PD.

5000 mAh ; 18W filaire, PD. Connectivité : 5G ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 5 ; BT 5.3 ; Port infrarouge; Prise 3,5 mm.

5G ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 5 ; BT 5.3 ; Port infrarouge; Prise 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; Détection de proximité virtuelle.

Avec un prix de départ de 120 $ pour le Redmi 12 et de 145 $ pour le Redmi 12 5G, les deux téléphones perpétuent la tradition d’avoir un prix abordable. Aujourd’hui, nous allons jeter un bref aperçu du Redmi 12 5G, plus cher, voyons donc comment il fonctionne.

Déballage

Le Redmi 12 5G est livré avec un chargeur de 22,5 W et un câble de charge avec un connecteur USB-A à une extrémité. L’emballage comprend également un étui en silicone souple transparent.