introduction

Le Mi 11X est la dernière offre de milieu de gamme premium de Xiaomi en Inde. Il fait partie d’une série de deux appareils, l’autre étant le Mi 11X Pro, qui a également été lancé la semaine dernière.

Le Mi 11X est essentiellement un Redmi K40 ou Poco F3 rebaptisé pour le marché indien. Les trois téléphones sont identiques les uns aux autres sauf pour le nom imprimé sur leur dos.

La raison pour laquelle il a été renommé Mi 11X en Inde est probablement parce que le nom Redmi est plus synonyme d’appareils économiques, et la marque Poco de nos jours est réservée aux modèles de milieu de gamme inférieur. Étant donné que ce modèle est le plus cher pour Xiaomi en Inde, il obtient la marque Mi plus premium.

Caractéristiques du Xiaomi Mi 11X en un coup d’œil:

Corps: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 g. Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique.

163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 g. Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique. Affichage: Super AMOLED 6,67 « , 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi.

Super AMOLED 6,67 « , 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi. Chipset: Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm): Octa-core (1×3,2 GHz Kryo 585 et 3×2,42 GHz Kryo 585 et 4×1,80 GHz Kryo 585); Adreno 650.

Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm): Octa-core (1×3,2 GHz Kryo 585 et 3×2,42 GHz Kryo 585 et 4×1,80 GHz Kryo 585); Adreno 650. Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 3.1.

128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,8, 26 mm, 1/2 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 119˚; Macro : 5 MP, f / 2,4, 50 mm, 1 / 5,0 « , 1,12 µm.

: 48 MP, f / 1,8, 26 mm, 1/2 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 119˚; : 5 MP, f / 2,4, 50 mm, 1 / 5,0 « , 1,12 µm. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm.

20 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120/240/960 ips, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120/240/960 ips, gyro-EIS; : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips. La batterie: 4520mAh; Charge rapide 33W.

4520mAh; Charge rapide 33W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Port infrarouge.

Cependant, fidèle à la philosophie de Xiaomi, le Mi 11X est très bien spécifié pour le prix, qui commence à 29 999 INR (400 $). Vous obtenez le chipset Qualcomm Snapdragon 870, un écran AMOLED 120 Hz, une triple caméra arrière, une batterie 4520 mAh et une charge rapide de 33 W. Comparé au OnePlus 9R, qui offre un ensemble de fonctionnalités similaires, le Mi 11X est un frais de 10000 INR (135 $) moins cher.

Bien sûr, tout ne peut pas être évalué sur papier et certaines choses doivent être essayées en personne. Nous avons donc passé une semaine avec le Mi 11X, et c’est ce que nous avons trouvé.

Déballage

Le Mi 11X est livré avec un ensemble de vente au détail assez standard, composé du téléphone, d’un chargeur rapide de 33 W, d’un câble USB 2.0 et d’une coque en silicone souple.