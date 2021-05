Examen pratique du Xiaomi Mi 11X Pro

introduction

Le Mi 11X Pro est une version plus avancée du Mi 11X que nous avons vérifié plus tôt cette semaine. Bien qu’en grande partie le même appareil, la version Pro échange le chipset et la caméra arrière principale pour des versions bien meilleures. En dehors de cela, les deux téléphones sont identiques – vous pouvez voir comment leurs spécifications se comparent directement.





Xiaomi Mi 11X Pro • Xiaomi Mi 11X

Alors, qu’obtenons-nous exactement ici? Eh bien, le chipset Snapdragon 870 du Mi 11X a été remplacé par le chipset phare Snapdragon 888. Pendant ce temps, l’appareil photo grand angle principal à l’arrière, qui était un Sony IMX582 de 48 mégapixels sur le Mi 11X, est maintenant un Samsung ISOCELL HM2 de 108 mégapixels.

Le reste du téléphone est en effet identique à son frère non professionnel. Cela signifie le même écran AMOLED de 6,67 pouces, 1080p 120Hz, appareil photo ultra-large 8 mégapixels, appareil photo macro 5 mégapixels, appareil photo frontal 20 mégapixels, batterie 4520 mAh et charge rapide de 33 W. Vous pouvez voir le récapitulatif plus détaillé ci-dessous.

Caractéristiques du Xiaomi Mi 11X Pro en un coup d’œil:

Corps: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 g; façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique.

163,7 x 76,4 x 7,8 mm, 196 g; façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique. Affichage: Super AMOLED 6,67 « , 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi.

Super AMOLED 6,67 « , 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 395ppi. Chipset: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680); Adreno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, MIUI 12.

Android 11, MIUI 12. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,52 « , 0,7 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 119˚; Macro : 5 MP, f / 2,4, 50 mm, 1 / 5,0 « , 1,12 µm.

: 108 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,52 « , 0,7 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 119˚; : 5 MP, f / 2,4, 50 mm, 1 / 5,0 « , 1,12 µm. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm.

20 MP, f / 2,5, (large), 1 / 3,4 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps, gyro-EIS, HDR10 +; Caméra frontale : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips.

: 8K @ 30fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120/240 / 960fps, gyro-EIS, HDR10 +; : 1080p à 30 ips, 720p à 120 ips. La batterie: 4520mAh; Charge rapide 33W, 100% en 52 min (annoncé).

4520mAh; Charge rapide 33W, 100% en 52 min (annoncé). Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Port infrarouge.

Comme certains d’entre vous l’ont peut-être deviné, il s’agit essentiellement du même téléphone que le Redmi K40 Pro +. Comme pour le Mi 11X vanille, Xiaomi vient de renommer un appareil existant pour un marché différent, qui dans ce cas est l’Inde.

Néanmoins, étant donné que nous n’avons pas jeté un coup d’œil au Redmi K40 Pro +, nous avons pensé qu’il serait intéressant de consulter le Mi 11X Pro. Cependant, nous ne ferons pas un examen de cet appareil, car nous avons déjà largement couvert la plupart de cet appareil avec notre article Mi 11X.

Au lieu, pour cet examen pratique, nous nous concentrerons largement sur l’appareil photo, puisque c’est la seule chose relativement nouvelle ici.

Déballage

Le Mi 11X Pro est livré dans un emballage assez standard en Inde. Notre boîte de vente au détail contenait le téléphone, un chargeur rapide de 33 W, un câble USB 2.0 et un étui en silicone transparent.