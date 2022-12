Examen pratique du Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition

La semaine dernière nous a apporté l’annonce Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition et nous n’avons pas pu vérifier le smartphone en édition limitée en personne. Le design unique, développé en collaboration avec l’artiste contemporain est fabriqué en seulement 2 000 unités et nous avons eu la chance d’en avoir une au bureau.

Le lancement officiel est prévu pour le 16 décembre et l’édition limitée ne sera disponible qu’en Europe.

Pour le Xiaomi 12T Pro, Daniel Arsham a utilisé sa technique de “vieillissement” pour donner l’impression que le téléphone vert était en cuivre et vieilli à l’air libre.

La boîte de vente au détail a un design assorti et contient en fait une boîte de smartphone plus traditionnelle de couleur dorée à l’intérieur. Le smartphone est vraiment unique et les photos ne rendent pas pleinement justice à son design.

Le panneau arrière a des textures différentes pour les morceaux de cuivre exposés et les éléments sculpturaux – ce n’est pas seulement une couleur différente en dessous. Cela ajoute certainement une couche supplémentaire de prime.

Au-delà du téléphone, le contenu de la boîte de vente au détail est dans une teinte de vert similaire – l’adaptateur 120 W, le câble de charge et même la boîte elle-même.

Il existe un simple étui de protection en plastique transparent, qui contraste fortement avec la sensation haut de gamme du téléphone lui-même. Cependant cela permet de voir le design, donc il y a ça au moins.

Le Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition est livré avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, correspondant à la version supérieure du téléphone grand public. Il n’y a pas de différences du côté matériel, où vous obtenez toujours le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et l’écran AMOLED 120 Hz 6,67″. Vous devriez consulter notre examen complet pour tout savoir sur ses performances.

L’interface utilisateur est livrée avec un thème vert unique qui correspond à la conception du dos. Vous obtenez un fond d’écran personnalisé et un jeu d’icônes.

Le MIUI 13, basé sur Android 12, propose de nombreux autres thèmes et façons de personnaliser le design, dont certains sont préinstallés et prêts à être configurés.

Ce Xiaomi 12T Pro unique se vendra 899 €, soit 49 € de plus qu’une version standard de 12/256 Go dans l’une des trois autres couleurs unies. L’art contemporain est très polarisant, donc les gens trouveront soit une affaire incroyable, soit une arnaque flagrante. Cependant Xiaomi n’a besoin que de 2 000 de ses fans pour tomber dans le premier groupe et il n’aura aucun mal à les trouver. Ceux-ci devraient rechercher l’édition Daniel Arsham dans le magasin de Xiaomi et chez Highsnobiety.