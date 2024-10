Examen pratique du vivo X200 Pro mini

Aujourd’hui, vivo a dévoilé sa série X200 avec le X200, le X200 Pro et le X200 Pro mini. Sans aucun doute, le mini est le plus impressionnant du groupe.

Ici, mini signifie plus petit, pas inférieur. Le X200 Pro mini possède la même technologie d’affichage, presque les mêmes caméras et le même nouveau chipset, mais dans un boîtier plus compact et d’apparence différente.

Alors, qu’est-ce qui est différent ? La plus grande différence visuelle réside dans le dos en verre dépoli du X200 Pro mini. Le X200 Pro a une finition brillante.

Vivo a fait quelques pas en avant avec la série X200 par rapport au X100. Le premier concerne le design : les nouveaux téléphones sont plus plats que leurs prédécesseurs, le mini étant le plus plat de tous.

Courbé ou plat est un débat de longue date parmi les responsables techniques, mais le consensus est que les côtés plats sont plus faciles à manipuler et que les écrans plats sont plus faciles à visualiser et mieux adaptés aux protecteurs d’écran. Vivo était plus ou moins le seul acteur majeur à refuser de rendre ses produits phares plats.









Les nouveaux côtés plats et présentoir

Ce qui rend le vivo X200 Pro mini vraiment mini, c’est son écran. La diagonale de 6,31 pouces représente une baisse significative par rapport aux 6,78 pouces du X200 Pro standard. Néanmoins, le vivo X200 Pro mini est un panneau LTPO AMOLED 120 Hz avec Dolby Vision et jusqu’à 4 500 nits de luminosité.

À l’intérieur du vivo X200 Pro mini se trouve le même chipset Dimensity 9400 de 3 nm. Son processeur est vraiment impressionnant : il possède un cœur Cortex-X925 fonctionnant jusqu’à 3,63 GHz et trois cœurs Cortex-X4 jusqu’à 3,3 GHz. Ensuite, il y a l’Immortalis-G925 à 12 cœurs et 12 Go ou 16 Go de RAM.

L’autre point fort de la série vivo X200 Pro est le système de caméra. Le X200 Pro mini dispose d’un capteur principal de 50 MP 1/1,28 pouces (23 mm f/1,57), d’un ultra-large de 50 MP 15 mm f/2,0 avec mise au point automatique et d’un périscope de 50 MP 1/1,95 pouces avec un objectif de 70 mm f/2,6. Il n’est pas aussi impressionnant que celui du 200MP du vivo X200 Pro, mais devrait tout de même fournir de solides prises de vue zoomées.

Le vivo X200 Pro mini exécute le nouveau OriginOS 5 de vivo avec de nouveaux outils d’IA tels que AI Circle to Search, BlueLM Copilot, AI Note-taking et AI copyrighting. Depuis notre bref passage avec le X200 Pro mini, il semble aussi vif et fluide qu’un produit phare le devrait.

Le vivo X200 Pro mini pèse 187 g, soit moins que ses rivaux directs comme l’iPhone 16 Pro de 199 g et le Pixel 9 Pro de 199 g, mais il est doté d’une énorme batterie de 5 700 mAh. C’est 13 % plus gros que la batterie du Galaxy S24 Ultra ! Et Vivo est beaucoup plus impressionnant que ses rivaux en matière de charge (du moins sur le papier) avec 90 W filaire et 30 W sans fil.

Le vivo X200 Pro mini est en précommande dès maintenant et sera expédié le 25 octobre. Vous pouvez le configurer à votre guise – les options incluent 12/256 Go, 16/512 Go et 16 Go/1 To, et un choix de quatre couleurs – Noir, blanc, rose et vert. Malheureusement, vivo n’a pas encore détaillé un éventuel lancement mondial. Mais on croise les doigts pour que nous recevions bientôt ce petit bijou en dehors de la Chine !