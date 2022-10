Examen pratique du vivo X Fold

vivo a récemment organisé son tout premier événement Tech Day en Inde au stade national de New Delhi, où il a parlé de la 5G, de sa collaboration avec ZEISS pour la série X80 et de la puce d’imagerie V1+. La société a également présenté des technologies de création de motifs et de changement de couleur qui n’ont pas encore été lancées sur le marché. Bien qu’il ne soit pas tout à fait nouveau, l’un des appareils du vivo Tech Day était le vivo X Fold, qui a été dévoilé en avril et n’est toujours disponible qu’en Chine. Nous avons eu la chance d’assister à l’événement et de passer du temps avec le vivo X Fold, voici donc quelques impressions du premier smartphone pliable de vivo, qui, du point de vue de la conception, est identique au vivo X Fold+ exclusif à la Chine lancé le mois dernier.

Le vivo X Fold contient deux écrans – un écran de couverture de 6,53″ d’une résolution de 2 520 x 1 080 pixels et un écran pliable d’une résolution de 2 160 x 1 916 pixels qui mesure 8,03″ en diagonale et est entouré de lunettes en plastique. Les deux sont des panneaux AMOLED 120 Hz, mais l’écran de couverture ne peut basculer qu’entre 60 Hz et 120 Hz, tandis que l’écran pliable peut régler le taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz car il s’agit du type LTPO.

L’écran extérieur du X Fold a un trou de perforation centré pour la caméra selfie 16MP, et vous en trouverez un de plus lorsque vous dépliez le smartphone. Bien que le tireur de selfie à l’intérieur ne soit pas du type sous-écran comme celui que nous avons vu sur le Samsung Galaxy Z Fold4, ce que nous obtenons avec le X Fold, ce sont des scanners d’empreintes digitales à ultrasons 3D intégrés sur chacun de ses écrans, ce qui en fait le premier smartphone pliable à disposer d’un lecteur d’empreintes digitales UD puisque même le Fold4 est livré avec un capteur latéral. Nous aimons mieux la solution de vivo car elle est plus pratique pour déverrouiller le smartphone.

En retournant le X Fold, vous obtenez un panneau arrière recouvert de similicuir, que vous teniez le modèle de couleur bleue ou la version noire, sauf que cette dernière a une bande verticale sur toute la longueur avec la marque vivo dessus. La version bleue a vraiment l’air cool, mais ceux qui veulent un look furtif et formel peuvent opter pour le modèle noir.



vivo X Fold a deux options de couleur

Le similicuir rend le vivo X Fold premium et agréable à tenir, et sa finition est très similaire à l’étui de protection fourni avec le vivo X80 Pro. Et sur la base de notre expérience d’utilisation du X80 Pro avec l’étui depuis son lancement en avril, nous sommes sûrs que le panneau recouvert de similicuir du X Fold aidera à la prise en main et n’attirera aucune trace d’empreintes digitales.

Le panneau arrière du vivo X Fold arbore un système à quatre caméras comprenant des unités primaires 50MP (avec OIS), ultra large 48MP, téléobjectif 12MP et périscope 8MP (avec OIS). Il est logé à l’intérieur d’un îlot de caméra rectangulaire couvrant la largeur du smartphone et est livré avec la marque ZEISS et le revêtement T*. Le design de l’îlot rappelle celui du vivo X80 Pro.

Alors que le panneau arrière résiste aux empreintes digitales, on ne peut pas en dire autant de l’îlot de la caméra, qui s’est rapidement taché. Ce n’est pas vraiment un facteur décisif, mais nous aimerions que vivo résolve ce problème avec ses futurs smartphones.









L’îlot de caméra de vivo X Fold rappelle celui de X80 Pro, et c’est un aimant d’empreintes digitales

L’un des plus grands points forts du vivo X Fold est son écran pliant, qui, selon vivo, a un “pli indétectable” obtenu avec l’UTG (verre ultra-mince) et une charnière unibody de qualité aérospatiale sur mesure composée de six matériaux.



Charnière du vivo X Fold

Le fabricant du téléphone affirme également que le X Fold a été ouvert et fermé (plié-déplié) 300 000 fois, et même après cela, la profondeur et la largeur du pli sont restées dans la plage acceptable pour offrir une excellente expérience utilisateur, ce qui lui a valu le “Reliable” de TUV Rheinland. Agrément “pliage”.

Bien que tout cela sonne bien, à quoi ressemble le pli du vivo X Fold en réalité ? Bon, on sent le pli lors de l’utilisation du smartphone, mais on s’y habitue vite car on le remarque à peine lors de la visualisation de contenu.

La charnière était également agréable et solide car elle a réussi à garder l’écran pliant ouvert à différents angles, ce qui permet aux utilisateurs d’enregistrer plus facilement des vidéos, de prendre des photos, de passer des appels vidéo et peut-être même d’utiliser le smartphone comme un ordinateur portable miniature s’ils se sentent aventureux.









vivo X Fold partiellement déplié • vivo X Fold entièrement déplié

Ce qui est également remarquable à propos de la charnière du vivo X Fold, c’est qu’il n’y a pas d’espace lorsque le smartphone est fermé – c’est très impressionnant pour un smartphone pliable de première génération. Ceci est bien complété par le son satisfaisant émis lorsque le téléphone est fermé, qui inspire également confiance.



vivo X Fold n’a pas d’espace lorsqu’il est fermé

La construction globale du vivo X Fold est agréable. Il a un cadre en métal avec des lignes d’antenne de tous les côtés. Le bouton d’alimentation et la bascule du volume sont placés sur le côté droit, et sur la gauche se trouve le curseur d’alerte.



vivo X Fold est livré avec un curseur d’alerte

En bas se trouve le port USB-C avec la fente pour carte SIM, le microphone et la grille du haut-parleur. Et en haut se trouve un autre haut-parleur avec un blaster IR et un microphone secondaire.









vivo X Fold comprend un port USB-C, deux haut-parleurs et un blaster IR

Dans l’ensemble, nous avons vraiment aimé la conception du vivo X Fold, et il est sûr de dire que le Fold+ n’est pas différent du point de vue de la conception car il s’agit littéralement du X Fold avec un chipset différent, une batterie plus grande (mais mêmes dimensions et poids), une charge plus rapide , et une troisième option de couleur – rouge. Vous pouvez consulter la comparaison détaillée des spécifications vivo X Fold et X Fold Plus ici.

Les unités vivo X Fold présentées lors de l’événement Tech Day exécutaient OriginOS Ocean basé sur Android 12. C’était prévu puisque le X Fold est exclusif à la Chine et que les smartphones vivo en Chine exécutent OriginOS au lieu de FuntouchOS que nous obtenons sur les modèles mondiaux.

On ne sait pas si vivo lancera le X Fold ou le X Fold + en dehors de la Chine, mais les responsables de vivo m’ont dit que la marque n’envisageait pas de lancer de smartphone pliable en Inde avant un certain temps. C’est un peu dommage car vivo a fait un très bon travail avec le pli de l’écran pour son premier smartphone pliable, et ce serait formidable d’avoir des alternatives aux pliables de Samsung du groupe BBK en Inde et sur d’autres marchés. En espérant que nous verrons bientôt les marques BBK lancer leurs smartphones pliables en dehors de la Chine.