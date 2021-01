introduction

Le vivo V20 Pro 5G a été annoncé en septembre, mais ce n’est que maintenant qu’il atteint le sol indien. Nous avons eu la chance de faire un examen complet du vanilla V20, et nous avons vraiment apprécié l’approche légèrement différente qu’avait vivo avec le téléphone. Alors maintenant que nous avons la version Pro, nous allons jeter un coup d’œil à ce qui fait de celle-ci un « Pro ».

Du point de vue du design, il n’y a pas beaucoup de différence, surtout si vous regardez à l’arrière. Cependant, l’avant présente une encoche plus grande, ce qui est un peu inattendu, étant donné que les combinés à encoche sont assez rares ces jours-ci. En dehors de cela, le V20 Pro 5G est un appareil typique de milieu de gamme dans la catégorie des sous-INR 30000 avec un écran OLED lumineux, un chipset Snapdragon 765G compatible 5G.

Caractéristiques du vivo V20 Pro 5G en un coup d’œil:

Corps: 158,8 x 74,2 x 7,4 mm, 170 g; Verre avant et arrière, cadre en plastique.

158,8 x 74,2 x 7,4 mm, 170 g; Verre avant et arrière, cadre en plastique. Afficher: AMOLED 6,44 « , HDR10, résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 409ppi.

AMOLED 6,44 « , HDR10, résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 409ppi. Chipset: Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm): Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620.

Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm): Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver); Adreno 620. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go.

128 Go de RAM 8 Go. OS / logiciel: Android 11, Funtouch 11.

Android 11, Funtouch 11. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,9, 26 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 120˚, 16 mm, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,9, 26 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 120˚, 16 mm, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: Large (principal) : 44 MP, f / 2,0; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,3, 1 / 4,0 « , 1,12 um.

: 44 MP, f / 2,0; : 8 MP, f / 2,3, 1 / 4,0 « , 1,12 um. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS. Batterie: 4000mAh; Charge rapide 33W.

4000mAh; Charge rapide 33W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique), pas de prise jack 3,5 mm, pas de NFC, pas de radio FM.

Un rapide tour d’horizon des spécifications soulève la question de la disparité des fonctionnalités. La version vanilla V20 et la version Pro semblent être identiques, la seule différence étant le chipset, la caméra selfie supplémentaire et le support de la carte microSD. Ce dernier est extrait de la fiche technique du modèle Pro, mais, bien sûr, il vous donne un chipset plus puissant. Le reste des spécifications sont à peu près identiques.

Donc, avant même de faire cet examen pratique, nous avons une assez bonne idée de ce que ressentirait le V20 Pro 5G au quotidien. Mais en attendant un examen complet, rejoignez-nous dans les pages suivantes pour voir si le V20 Pro 5G est le bon appareil pour vous.

Déballage du vivo V20 Pro 5G

La boîte de vente au détail n’a rien d’extraordinaire, sauf qu’elle contient un dongle USB-C vers 3,5 mm afin que vous puissiez utiliser les écouteurs 3,5 mm fournis dans la boîte. Bizarre que vivo n’ait pas non plus ajouté d’écouteurs USB-C.

Vous obtenez également un étui en silicone transparent et le chargeur rapide compatible 33W ainsi qu’un câble USB-A vers USB-C utilisé non seulement pour le chargement, mais également pour les transferts de données.