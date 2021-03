Examen pratique du Realme X7 Pro

introduction

Le Realme X7 Pro a été annoncé en septembre 2020, mais est resté confiné dans son pays d’origine en Chine pendant plusieurs mois, ne se rendant en Thaïlande et à Taiwan que vers la fin de l’année. Il poursuit son expansion de disponibilité mondiale et est récemment arrivé en Inde. Nous avons dû passer du temps avec un X7 Pro – pas assez pour un examen complet, mais beaucoup pour une expérience pratique prolongée.

Le X7 Pro réside quelque part dans le milieu de gamme supérieur et possède du matériel sérieux à l’intérieur. Le chipset Dimensity 1000+ de haut niveau de Mediatek est en charge, offrant des performances élevées et une capacité 5G, l’écran SuperAMOLED de 6,55 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la charge de 65 W est parmi les plus rapides disponibles.

Peut-être qu’un téléobjectif est la seule omission majeure empêchant une ambiance plus haut de gamme, mais avec un appareil photo principal de 64MP et un ultra-large à l’arrière plus une unité selfie de 32MP, le X7 Pro n’est pas non plus sous-équipé dans le département d’imagerie. .

Voici un bref aperçu des chiffres avant de passer à autre chose.

Aperçu des spécifications du Realme X7 Pro:

Corps: 160,8 x 75,1 x 8,5 mm, 184 g.

160,8 x 75,1 x 8,5 mm, 184 g. Afficher: Super AMOLED 6,55 « , 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 402 ppp.

Super AMOLED 6,55 « , 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 402 ppp. Chipset: Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7 nm): Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A77 et 4×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G77 MC9.

Mediatek MT6889Z Dimensity 1000+ (7 nm): Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A77 et 4×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G77 MC9. Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1.

128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1. OS / logiciel: Android 10, interface utilisateur Realme.

Android 10, interface utilisateur Realme. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,3, 119˚, 16 mm, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,3, 119˚, 16 mm, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 32 MP, f / 2,5, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm.

32 MP, f / 2,5, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 / 120fps, gyro-EIS.

: 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30/60 / 120fps, gyro-EIS; : 1080p à 30 / 120fps, gyro-EIS. Batterie: 4500mAh; Charge rapide 65W, 100% en 35 min (annoncé) – Modèle Chine / Asie, Charge rapide 50W – Modèle Taiwan / Europe.

4500mAh; Charge rapide 65W, 100% en 35 min (annoncé) – Modèle Chine / Asie, Charge rapide 50W – Modèle Taiwan / Europe. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC; haut-parleurs stéréo.

Déballage Realme X7 Pro

Notre unité est arrivée dans une boîte en argent quelque peu inhabituelle, un départ de l’emballage jaune Realme que nous avions depuis un bon moment, bien que les Narzos aient déjà abandonné le jaune également. Le contenu est cependant assez familier.

En Inde, tout comme en Chine, vous obtenez l’adaptateur 65 W approprié pour maximiser la capacité de charge du téléphone. Taiwan n’a obtenu qu’une unité de 50 W pour une raison quelconque, et cela peut varier selon les pays, alors assurez-vous de vérifier – pas que 50 watts soient en quelque sorte insuffisants ou quoi que ce soit.

Dans tous les cas, il y a un câble USB-A-vers-C inclus, et c’est un câble propriétaire qui est nécessaire pour la charge à grande vitesse.

Un dongle USB-C à 3,5 mm est également inclus pour connecter des écouteurs filaires – ceux-ci ont disparu des offres groupées au détail car l’absence de prises casque sur les téléphones s’est normalisée au fil du temps, il est donc bon de le voir ici.

L’étui en silicone fumé offre quant à lui une protection dès la sortie de la boîte.