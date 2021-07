Examen pratique du Realme Narzo 30 5G

introduction

Le Narzo 30 5G est une autre entrée dans l’espace 5G abordable de Realme – essentiellement un Realme 8 5G reconditionné avec un design plus flashy. On pourrait penser qu’il serait au moins destiné à différents marchés, mais ce n’est pas nécessairement le cas car les deux téléphones sont vendus en Europe et en Inde.

Nous avons mis la main sur une unité Narzo 30 5G, et nous allons y jeter un coup d’œil ici. Pour des résultats plus détaillés, un voyage à l’examen approfondi du Realme 8 5G devrait également répondre à vos questions sur les performances du Narzo.

Un aperçu des spécifications vous dira que le Narzo 30 5G est alimenté par le Dimensity 700, la puce bas de gamme compatible 5G de Mediatek. Le téléphone est disponible dans une seule version de stockage de 128 Go, et la RAM peut être de 4 Go ou 6 Go – comparez cela au Realme 8 5G, qui commence à 64 Go/4 Go et culmine à 128 Go/8 Go.

L’écran est un écran LCD de 6,5 pouces décent avec une résolution FullHD et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et nous n’avions aucune raison de nous en plaindre sur le téléphone frère – dans son contexte de marché, bien sûr. Un système de caméra arrière relativement basique composé d’une unité principale de 48 MP et de deux acolytes de 2 MP est complété par une caméra selfie de 16 MP, et nous avons trouvé que ceux-ci étaient plutôt bons sur le 8 5G, donc pas de problème ici non plus.

Parmi les autres éléments de bienvenue, citons la grande batterie de 5 000 mAh, un emplacement pour carte mémoire dédié et une prise casque. Une omission sur ce modèle est NFC – c’est l’une des principales différences entre le Narzo et le Realme 8 5G, bien qu’il y ait des variations à cet égard d’un marché à l’autre, il pourrait donc valoir la peine de vérifier quelle est la situation dans votre de campagne.

Caractéristiques du Realme Narzo 30 5G en un coup d’œil :

Corps: 162,5×74,8×8,5mm, 185g.

162,5×74,8×8,5mm, 185g. Afficher: Écran LCD IPS 6,50″, 90 Hz, 480 nits (typ), 600 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 405ppi.

Écran LCD IPS 6,50″, 90 Hz, 480 nits (typ), 600 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 405ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2.

MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2. Mémoire: 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 11, Realme UI 2.0.

Android 11, Realme UI 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, 26 mm, PDAF ; Macro : 2 mégapixels, f/2,4 ; Profondeur : 2 mégapixels, f/2.4.

: 48 MP, f/1.8, 26 mm, PDAF ; : 2 mégapixels, f/2,4 ; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.1, 26 mm (large).

16 MP, f/2.1, 26 mm (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. Batterie: 5000mAh; Charge rapide 18W.

5000mAh; Charge rapide 18W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; Prise jack 3,5 mm.

Déballage du Realme Narzo 30 5G

Le Narzo 30 5G est livré dans une boîte Narzo bleue – pas l’emballage jaune de vos Realmes habituels. Cependant, le contenu est le même que celui que nous avons reçu avec le Realme 8 5G. Vous obtenez un chargeur de 18 W, un câble USB-A-to-C et un étui en silicone souple fumé.

Le combiné lui-même a l’air extraordinaire à l’extérieur, alors voyons de quoi il s’agit.