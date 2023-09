Examen pratique du OnePlus Nord CE3

Introduction

Le Nord CE3 est le troisième et peut-être le dernier téléphone Nord de OnePlus pour 2023. Après le Nord 3 et le Nord CE 3 Lite, le Nord CE3 se situe juste entre les deux, épousant certains aspects de chacun d’eux et choisissant d’être potentiellement le option au meilleur rapport qualité-prix.

Le Nord CE3 est plus proche du Nord 3 que du CE 3 Lite. Il dispose du même système de caméra ainsi que de la batterie et du système de charge que le modèle le plus cher. Même les dimensions sont pour la plupart similaires. L’écran est également AMOLED et non LCD, mais pas tout à fait la même résolution. Cependant, comme le modèle Lite, le Nord CE3 a un corps en plastique et, ce qui est frustrant, n’a pas de curseur d’alerte.

Le principal facteur de différenciation entre les trois téléphones est le chipset. Le Nord CE3 se contente d’un Snapdragon 785G, pas aussi puissant que le Dimensity 9000 sur le Nord 3 mais un cran au dessus du Snapdragon 695 sur le Lite.

Avec un prix à peu près intermédiaire par rapport aux deux autres téléphones Nord, le Nord CE3 pourrait potentiellement être le choix de la litière. Voyons comment cela fonctionne.

Spécifications du OnePlus Nord CE3 en un coup d’œil :

Corps: 162,7 x 75,5 x 8,2 mm, 184 g ; châssis en plastique; panneau arrière en plastique.

162,7 x 75,5 x 8,2 mm, 184 g ; châssis en plastique; panneau arrière en plastique. Afficher: AMOLED fluide de 6,70″, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi.

AMOLED fluide de 6,70″, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, résolution 1080x2412px, format d’image 20,1:9, 394ppi. Jeu de puces : Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A78 de 2,7 GHz et 3 x Cortex-A78 de 2,4 GHz et 4 x Cortex-A55 de 1,8 GHz) ; Adréno 642L.

Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A78 de 2,7 GHz et 3 x Cortex-A78 de 2,4 GHz et 4 x Cortex-A55 de 1,8 GHz) ; Adréno 642L. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, OxygèneOS 13.1.

Android 13, OxygèneOS 13.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4″, 1,12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 112˚, 1/4″, 1,12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.4, 24 mm (largeur), 1,0 µm.

16 MP, f/2.4, 24 mm (largeur), 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyroscope-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyroscope-EIS.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyroscope-EIS ; : 1080p@30fps, gyroscope-EIS. Batterie: 5 000 mAh ; 80W filaire, 1-61% en 15 min (annoncé).

5 000 mAh ; 80W filaire, 1-61% en 15 min (annoncé). Connectivité : 5G ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 6 ; BT 5.2, aptX HD, aptX adaptatif ; NFC ; Port infrarouge.

5G ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 6 ; BT 5.2, aptX HD, aptX adaptatif ; NFC ; Port infrarouge. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique) ; haut-parleurs stéréo.

Déballage

Le Nord CE3 possède l’emballage noir standard OnePlus Nord qui le distingue des boîtes rouges des téléphones OnePlus classiques.

À l’intérieur, vous trouverez le chargeur rapide SUPERVOOC de 80 W avec un câble de charge rouge compatible qui prend également en charge les vitesses de transfert de données USB 2.0. La boîte contient également un étui en silicone bleu assorti et des autocollants Nord.