Examen pratique du OnePlus 10T – Tests GSMArena.com

Introduction

Le OnePlus 10T est le dernier smartphone haut de gamme de la société. Bien qu’il ne soit pas tout à fait le nouveau produit phare, le 10T contient de nombreuses fonctionnalités et spécifications que l’on pourrait attendre d’un smartphone Android moderne, ainsi que suffisamment de sacrifices pour contrôler le prix.

La série OnePlus T a commencé comme un riff sur la série iPhone S en 2016 avec le OnePlus 3T et est depuis lors un pilier de la gamme de l’entreprise.

Le 10T de cette année n’est pas nécessairement une mise à jour sur quoi que ce soit car il n’y avait pas de OnePlus 10 sur lequel s’appuyer. Mais cela pourrait aussi bien être pour le mieux car les modèles non Pro de OnePlus ont toujours été éclipsés par la version Pro et le lancement quelques mois plus tard avec le badge T devrait l’aider à se démarquer un peu plus.

Et c’est à peu près ce qu’est le OnePlus 10T. C’est le téléphone que nous aurions très probablement récupéré en mars aux côtés du OnePlus 10 Pro, plus cher, si OnePlus avait suivi sa stratégie de lancement habituelle, mais nous le recevons en août avec un processeur mis à jour et quelques cloches et sifflets supplémentaires.

Caractéristiques du OnePlus 10T en un coup d’œil :

Corps: 163,0 x 75,4 x 8,8 mm, 204 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique.

163,0 x 75,4 x 8,8 mm, 204 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique. Affichage: 6.70″ LTPO2 Fluid AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2412px, format 20.1:9, 394ppi.

6.70″ LTPO2 Fluid AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2412px, format 20.1:9, 394ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, OxygenOS 12.1.

Android 12, OxygenOS 12.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 16 MP, f/2.2 ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 16 MP, f/2.2 ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2.5, (large).

32 MP, f/2.5, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected], gyro-EIS.

: [email protected], [email protected]/60/120fps, gyro-EIS ; : [email protected], gyro-EIS. La batterie: 4800 mAh ; Charge rapide 150W.

4800 mAh ; Charge rapide 150W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

Quels sont ces cloches et ces sifflets, nous vous entendons demander. D’une part, le OnePlus 10T est livré avec la même incroyable solution de charge de 150 W que celle que nous avons vue sur le OnePlus 10R, sauf qu’il est maintenant plus sophistiqué, efficace et plus sûr. Il existe également un nouveau système de refroidissement, considéré comme le meilleur de tous les téléphones OnePlus à ce jour, ainsi qu’un nouveau système d’antenne. Et puis, bien sûr, le Snapdragon 8+ Gen 1 fait ses débuts sur un téléphone OnePlus avec 16 Go de RAM.

Dans l’ensemble, il semble que le OnePlus 10T se concentre généralement sur la vitesse et les performances. Mais voyons comment le reste du téléphone se compare.

Déballage du OnePlus 10T

Le OnePlus 10T est livré avec un emballage OnePlus assez standard. Les boîtes sont devenues plus petites au fil des ans, mais conservent tous les mêmes éléments que vous auriez eu auparavant, y compris un chargeur, qui devient de plus en plus rare de nos jours.

Le chargeur, au cas où, est un Oppo 160W SuperVOOC. C’est une pièce d’équipement assez importante et pèse également un peu. Il utilise une connexion USB-C et prend également en charge la charge USB-PD de 45 W.

Bien que le chargeur soit commun à toutes les régions, la charge de 150 W ne sera prise en charge que dans les régions avec des prises de courant 220 V, tandis que des régions comme les États-Unis avec des prises 110 V obligeront le chargeur à se limiter à 125 W.

Sur certains marchés comme l’Inde, vous pouvez également vous attendre à avoir un étui en silicone transparent à l’intérieur de la boîte.