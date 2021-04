Introduction et spécifications

Alors que la plupart des fabricants de smartphones rendent même leurs téléphones économiques plus chers au fil du temps, bien qu’avec des sauts progressifs, Motorola semble faire exactement le contraire avec ses téléphones G Power. Si vous regardez en arrière depuis sa version G8 Power jusqu’à présent, le prix de lancement a régulièrement baissé, ce qui a entraîné une mise à niveau du matériel.

En un sens, vous pouvez dire que les nouveaux smartphones G Power ne sont que des alternatives aux précédents plutôt que des successeurs à part entière. Tant que vous pouvez trouver les plus anciens dans vos magasins locaux.

En entrant sur le marché pour 2 500 INR de moins que son prédécesseur, le Moto G10 Power a un potentiel encore plus grand pour devenir le champion d’endurance, principalement en raison de son SoC moins exigeant. Le G9 Power avait un Snapdragon 662, tandis que le G10 Power semble donner la priorité à l’efficacité de la batterie encore plus avec sa puce Snapdragon 460.

Caractéristiques techniques du Motorola Moto G10 Power en un coup d’œil:

Corps: 165,2 x 75,7 x 9,9 mm, 220 g; Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique; Conception déperlante.

165,2 x 75,7 x 9,9 mm, 220 g; Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique; Conception déperlante. Affichage: Écran LCD IPS 6,50 « , résolution 720x1600px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 270ppi.

Écran LCD IPS 6,50 « , résolution 720x1600px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 270ppi. Chipset: Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm): Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 240 et 4×1.6 GHz Kryo 240); Adreno 610.

Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 (11 nm): Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 240 et 4×1.6 GHz Kryo 240); Adreno 610. Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

64 Go de RAM 4 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 11.

Android 11. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,7, 26 mm, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 48 MP, f / 1,7, 26 mm, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 8 MP, f / 2,2, (large), 1 / 4,0 « , 1,12 µm.

8 MP, f / 2,2, (large), 1 / 4,0 « , 1,12 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30 / 60fps; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 1080p à 30 / 60fps; : 1080p à 30 ips. La batterie: 6000mAh; Charge rapide 20W.

6000mAh; Charge rapide 20W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté à l’arrière); Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Les déclassements ne se terminent pas avec le chipset. Le G10 Power opte pour un appareil photo principal de 48MP de résolution inférieure, mais ajoute un ultra-large au mélange. Le stockage a été réduit de moitié, la caméra selfie fait maintenant 8MP au lieu de 16MP, et le NFC a été supprimé (ce n’est pas si nécessaire sur le marché indien). De plus, le téléphone est livré avec un écran plus petit de 6,5 pouces.

Cela peut sembler étrange de la part de Motorola, mais une plongée plus profonde dans le portefeuille de l’entreprise met les choses en perspective. Le Moto G30 a déjà récupéré la plupart des composants internes du G9 Power ainsi que son prix approximatif, il n’y a donc aucun sens à créer un autre téléphone G30 au même prix. Cela laisse un peu de place au G10 Power pour descendre l’échelle des prix et attirer soi-disant les utilisateurs à la recherche de quelque chose de compact avec une énorme batterie. C’est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours.

Déballage du Moto G10 Power

Le boîtier du Moto G10 Power n’est pas quelque chose d’extraordinaire car il contient le chargeur mural standard, évalué à 20W et le câble USB-A vers USB-C pour les transferts de données et le chargement.