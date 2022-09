Examen pratique du Motorola Edge 30 Ultra

Introduction

Motorola vient de dévoiler un trio de nouveaux smartphones Edge 30 pour rejoindre les deux du début de cette année. En plus de la vanille et du Pro, nous obtenons maintenant le Neo et le Fusion, mais aussi le nouveau roi de la colline – Edge 30 Ultra.

Par chance, nous venons de mettre la main sur une unité d’examen, et bien qu’il soit trop tôt pour le scoop complet, nous avons quelques premières réflexions à partager. De plus, nous devons filmer des échantillons de 200MP, donc il y en aura également une poignée plus tard.

Une version mondiale du déjà disponible en Chine Moto X30 Pro, l’Edge 30 Ultra contient du matériel sérieux. Outre l’appareil photo principal de 200 MP, il y a un tireur ultra large de 50 MP avec AF et un téléobjectif 12 MP 2x – modeste, mais néanmoins présent. Une unité selfie 60MP complète l’image sur le devant.

Motorola aime ses écrans plus lisses que les autres, donc l’Edge 30 Ultra utilise un panneau OLED 144Hz, et c’est aussi un panneau incurvé – le nom Edge est alors particulièrement approprié. Le dernier Snapdragon 8+ Gen 1 signifie que le département des performances n’a pas non plus été négligé. Une autre caractéristique principale est la capacité de charge de 125 W – nous attendrons de voir ce que cela se traduit réellement en vitesse de charge réelle.

Spécifications du Motorola Edge 30 Ultra en un coup d’œil :

Corps: 161,7 x 73,5 x 8,4 mm, 199 g ; façade en verre, arrière en verre, indice de protection IP52.

161,7 x 73,5 x 8,4 mm, 199 g ; façade en verre, arrière en verre, indice de protection IP52. Affichage: OLED 6,67″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 393ppi.

OLED 6,67″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2400px, format 20:9, 393ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: Large (principal) : 200 MP, f/1.9, 1/1.22″, 0.64µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 50 MP, f/2.2, 117˚, 1/2.76″, 0.64µm, AF ; Téléobjectif : 12 MP, f/1.6, 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, zoom optique 2x.

: 200 MP, f/1.9, 1/1.22″, 0.64µm, PDAF, OIS ; : 50 MP, f/2.2, 117˚, 1/2.76″, 0.64µm, AF ; : 12 MP, f/1.6, 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, zoom optique 2x. Caméra frontale: 60 MP, f/2.2, (large), 0.64µm.

60 MP, f/2.2, (large), 0.64µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30fps, 1080p@30fps.

: 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS ; : 4K@30fps, 1080p@30fps. La batterie: 4610 mAh ; Charge rapide 125W, charge rapide sans fil 50W.

4610 mAh ; Charge rapide 125W, charge rapide sans fil 50W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo; Prêt pour le soutien.

Déballage du Motorola Edge 30 Ultra

L’Edge 30 Ultra est livré dans le nouvel emballage de Motorola entièrement sans plastique. La boîte en carton recyclé robuste en deux parties fonctionne aussi bien qu’une enceinte plus sophistiquée, mais avec une empreinte carbone plus faible.

Le contenu de notre pack de vente au détail comprend un adaptateur TurboPower 125 W, un câble USB-C et un étui de protection transparent. Le téléphone lui-même dispose également d’un protecteur d’écran pré-appliqué. Les deux sont cependant inclus dans certains pays, alors ne soyez pas trop surpris si votre Edge 30 Ultra est livré sans l’un ou les deux. De même, certains pays recevront un casque USB-C – manquant dans notre boîte.