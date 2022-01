Examen pratique du Huawei P50 Pro

introduction

Les Huawei P50 et P50 Pro ont été créés en juillet 2021, mais leur portée était limitée à la Chine uniquement. Et même s’il semble que le Huawei P50 ne fera pas ses débuts mondiaux, le P50 Pro est désormais disponible sur différents marchés, côte à côte avec le P50 Pocket pliable.

Le duo P50 Pro et P50 Pocket est désormais en vente dans de nombreux pays d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique et du Moyen-Orient. Et le Huawei P50 Pro avec le dernier appareil photo alimenté par Leica est arrivé pour examen. Mais avant de passer aux choses sérieuses avec son examen complet, nous voulions vous donner un aperçu de ce qui s’en vient.

Ainsi, le Huawei P50 Pro utilise les derniers développements phares que Huawei a réalisés dans ses laboratoires, le tout dernier appareil photo Leica, le tout enveloppé dans un nouveau boîtier étanche d’aspect luxueux. Le fabricant en pot n’est toujours pas en bons termes avec les États-Unis et souffre des conséquences de l’interdiction technologique américaine, alors ne vous attendez pas à voir les services de Google apparaître de si tôt, voire pas du tout.

Le Huawei P50 Pro dispose d’un écran OLED 6,6″ de haute résolution (1228p), avec des couleurs 10 bits, une prise en charge HDR10+ et un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. Il peut sembler être un panneau incurvé, bien qu’il s’agisse plutôt d’un illusion créée par le verre incurvé au-dessus de l’écran.

Le téléphone fonctionne sur le chipset Snapdragon 888 mais omet son modem 5G (en raison de l’interdiction d’utiliser toute technologie 5G) et maximise la connectivité cellulaire 4G. Certains marchés (comme la Chine) peuvent recevoir le P50 Pro avec le chipset Kirin 9000, mais il ne sera pas non plus compatible 5G.

La partie la plus intéressante du Huawei P50 Pro est la configuration Leica à quatre caméras à l’arrière, qui est divisée en deux cercles noirs caractéristiques. Cette itération de la configuration d’imagerie haut de gamme contient un primaire 50MP avec OIS, un monochrome 40MP et un appareil photo ultra grand angle 13MP. Le vivaneau B&W fait son grand retour !

Le téléobjectif du Huawei P50 Pro est assez intéressant – il comprend un imageur 64MP avec un filtre RVB standard et un objectif périscope 90 mm f/3,5 avec OIS pour un zoom optique 3,5x sur l’appareil photo principal. Grâce à la résolution native de 64MP, cette caméra permet jusqu’à 10x de zoom sans perte (par recadrage).

La caméra selfie est également très intéressante. C’est un 13MP avec un objectif grand angle 18mm f/2.4 pour des photos de groupe exceptionnelles. L’application appareil photo permet deux modes (recadrage) supplémentaires correspondant à 21 mm (0,8x) et 27 mm (1x) FoV. La mise au point est fixe, malheureusement.

Le reste est à peu près ce que vous attendez d’un smartphone phare récent – haut-parleurs stéréo dédiés, scanner d’empreintes digitales sous-écran, toutes sortes d’options de connectivité, beaucoup de RAM et d’options de stockage, et même une double carte SIM hybride avec extension NM en option.

Le Huawei P50 Pro mondial fonctionne sur EMUI 12, tandis que le chinois est basé sur Harmony OS 2.0. Nous ne savons pas s’il existe une différence réelle en plus du nom et des traductions, mais nous pouvons confirmer que le noyau sous l’EMUI est Android 11.

Caractéristiques du Huawei P50 Pro en un coup d’œil :

Corps: 158,8 x 72,8 x 8,5 mm, 195 g ; façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

158,8 x 72,8 x 8,5 mm, 195 g ; façade en verre, dos en verre, cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Affichage: OLED 6,60″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 1228x2700px, format 19,79:9, 450ppi.

OLED 6,60″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 1228x2700px, format 19,79:9, 450ppi. Jeu de puces : Kirin 9000 (5 nm), Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) : Octa-core (1×3,13 GHz Cortex-A77 & 3×2,54 GHz Cortex-A77 & 4×2,05 GHz Cortex-A55), Octa-core ( 1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680); Mali-G78 MP24, Adreno 660.

Kirin 9000 (5 nm), Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) : Octa-core (1×3,13 GHz Cortex-A77 & 3×2,54 GHz Cortex-A77 & 4×2,05 GHz Cortex-A55), Octa-core ( 1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680); Mali-G78 MP24, Adreno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 12 Go; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 12 Go; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : HarmonyOS 2.0 (Chine), EMUI 12 (Europe), pas de services Google Play.

HarmonyOS 2.0 (Chine), EMUI 12 (Europe), pas de services Google Play. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23 mm, PDAF, Laser AF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 13 mm ; Téléobjectif : 64 MP, f/3.5, 90 mm, PDAF, OIS, zoom optique 3.5x ; Monochrome : 40 MP, f/1.6, 23 mm (N/B).

: 50 MP, f/1.8, 23 mm, PDAF, Laser AF, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 13 mm ; : 64 MP, f/3.5, 90 mm, PDAF, OIS, zoom optique 3.5x ; : 40 MP, f/1.6, 23 mm (N/B). Caméra frontale: 13 MP, f/2.4, (large).

13 MP, f/2.4, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps ; gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps ; gyro-EIS ; : 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps. Batterie: 4360 mAh ; Charge rapide 66W, charge rapide sans fil 50W.

4360 mAh ; Charge rapide 66W, charge rapide sans fil 50W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Port infrarouge.

Le Huawei P50 Pro semble tout faire correctement, et la seule omission, évidemment, est la suite d’applications et de services Google. Mais quand vous ne pouvez pas avoir quelque chose, vous ne pouvez tout simplement pas, alors mieux vaut ne pas s’y attarder plus longtemps que nécessaire.

Déballage du Huawei P50 Pro

La boîte de vente au détail du Huawei P50 Pro est une bouffée d’air frais parmi la culture phare. Contrairement à Apple et Samsung, Huawei expédie le téléphone avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer – un adaptateur secteur de 66 W, un câble USB approprié pour aller avec cela et un étui de protection transparent.

Il n’y a pas d’écouteurs à l’intérieur de la boîte, mais la plupart des précommandes sont livrées avec une paire gratuite de Huawei FreeBuds 4 (vous pouvez consulter notre avis de ceux-là aussi).