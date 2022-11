Examen pratique du Honor Magic Vs

Introduction

Après le Magic V de début 2022, Honor vient d’annoncer une version améliorée de son pliable grand format marqué d’un “s” – le Magic Vs. Les développements sont annoncés dans de nombreux domaines, y compris la construction, les écrans et, d’une certaine manière, le système de caméra.

Avec le téléphone prévu pour un lancement sur le marché le 30 décembre en Chine, il reste encore quelques points à régler du côté logiciel, et l’unité que nous avons ici n’est pas encore prête à être révisée. Le matériel est très pratique, nous a-t-on assuré, alors nous nous contenterons de cela.

Mais passons rapidement en revue les principaux changements en premier. Une charnière sans engrenage a remplacé celle à engrenages du Magic V – Samsung a fait un mouvement similaire en passant de Fold3 à Fold4 – ramenant le nombre de composants de 92 à seulement 4 (bien qu’il doive y avoir une certaine sémantique pour expliquer le nouveau composant compter). Le passage de l’aluminium au magnésium et au titane a permis de réduire d’environ 10 % le poids du V.

Les écrans sont maintenant plus lumineux, avec un pic de 800 nits revendiqué pour le panneau pliable et 1200 nits pour l’extérieur, bien que l’écran interne reste plafonné à 90 Hz – celui de Samsung est de 120 Hz. Nous sera faites des tests de luminosité plus tard, car nous comprenons que cela relève de la catégorie du matériel. De plus, les comparaisons sont explicitement encouragées dans les documents de presse que nous avons reçus.

Nous n’examinerons malheureusement pas d’échantillons d’appareils photo, mais c’est l’un des domaines dans lesquels le V apporte quelques changements par rapport au V. Module 50MP sur le Magic V que nous n’avons jamais vraiment pu expérimenter. L’ultra large reste le même, mais l’appareil photo principal est nouveau pour cette génération pliable – à première vue, l’unité 54MP est partagée avec le Honor 70. Deux caméras selfie 16MP, un trou de perforation par écran, font monter le décompte à 5 caméras.

Le Magic Vs reçoit également une mise à niveau du chipset du Snapdragon 8 Gen 1 à la version plus – il est peut-être trop tôt pour que les pliables Honor obtiennent la Gen 2. Une augmentation bienvenue de la capacité de la batterie voit le nombre passer de 4 750 mAh à 5 000, tandis que le La charge de 66 W devrait vous aider à garder raisonnable le temps que vous passez attaché au mur.

Les spécifications du Honor Magic Vs en un coup d’œil :

Corps: 160,3 x 141,5 x 6,1 mm, 261 g ; Façade en verre, dos en verre ou dos en cuir écologique, cadre en alliage de magnésium, mécanisme de pliage en alliage de titane.

160,3 x 141,5 x 6,1 mm, 261 g ; Façade en verre, dos en verre ou dos en cuir écologique, cadre en alliage de magnésium, mécanisme de pliage en alliage de titane. Affichage: OLED pliable de 7,90″, couleurs 1B, 90Hz, HDR10+, 800 nits, résolution 1984x2272px, format d’image 10,31:9, 382ppi; Écran de couverture :, OLED, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, 1200 nits, 6,45 pouces, 1080 x 2560 pixels, 431 ppi.

OLED pliable de 7,90″, couleurs 1B, 90Hz, HDR10+, 800 nits, résolution 1984x2272px, format d’image 10,31:9, 382ppi; Écran de couverture :, OLED, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+, 1200 nits, 6,45 pouces, 1080 x 2560 pixels, 431 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510); Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510); Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, interface utilisateur magique 7.

Android 12, interface utilisateur magique 7. Caméra arrière: Large (principal) : 54 MP, f/1.9, 27mm, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF; Ultra grand angle : 50 MP, f/2.0, 13 mm, 122˚, AF ; Téléobjectif : 8 MP, f/2.4, PDAF, zoom optique 3x, OIS.

: 54 MP, f/1.9, 27mm, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF; : 50 MP, f/2.0, 13 mm, 122˚, AF ; : 8 MP, f/2.4, PDAF, zoom optique 3x, OIS. Caméra frontale: 16 MP, f/2.5, (large).

16 MP, f/2.5, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ ; Caméra frontale : 1080p@30fps, gyro-EIS.

: 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ ; : 1080p@30fps, gyro-EIS. La batterie: 5000 mAh ; 66W filaire, 5W filaire inversé.

5000 mAh ; 66W filaire, 5W filaire inversé. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo.

Honneur Magic Vs déballage

Le Magic Vs est livré dans une grande boîte en carton noir avec un motif à fines rayures et une finition mate. À l’intérieur, le combiné se trouve déplié dans un plateau avec les accessoires dans d’autres boîtes placées dans des compartiments dédiés – un peu beaucoup dans un monde où les fabricants revendiquent l’environnementalisme. Là encore, le Magic Vs ne va pas se vendre par dizaines de millions pour que cela soit une préoccupation sérieuse.

Les périphériques fournis comprennent un adaptateur 66 W pour correspondre aux capacités de charge du téléphone et un câble pour l’accompagner.

À l’intérieur de la boîte se trouve également un protecteur pour l’arrière du téléphone – la seule surface qui ne comporte pas d’écran quelconque. Il s’agit d’un design combiné à clipser/autocollant – il restera en place sans la bande adhésive, mais l’autocollant offre un niveau supplémentaire de puissance de maintien, bien sûr.