Examen pratique du Honor Magic V2

Honor vient de dévoiler ce qui est leur grand pliable de troisième génération, même si le nom n’est peut-être pas si explicite – le Magic V2 arrive pour remplacer le V, ce qui était un changement suffisamment important par rapport au V d’origine pour compter comme plus qu’un rafraîchissement de milieu de cycle. Nous avons été invités à l’événement d’annonce de Magic V2 en Chine et avons pu passer du temps avec les premiers échantillons du nouveau pliable, et nous avons quelques premières impressions à partager.

Tout d’abord, cependant. Il s’agit d’unités de pré-production du Magic V2, elles n’exécutent rien de proche du micrologiciel de qualité commerciale, nous limiterons donc nos observations au seul matériel (et il y a beaucoup à regarder).

Vient ensuite la question de la disponibilité. Honor ne détaille pas les plans internationaux pour le Magic V2 pour le moment, mais nous espérons que les choses se termineront dans le sens de Magic Vs avec un lancement mondial dans quelques mois. C’est juste que nous sommes toujours aussi optimistes, cependant.

Passons maintenant à l’appareil lui-même pour un aperçu rapide des spécifications. Certains des chiffres les plus impressionnants proviennent des dimensions et des champs de poids où l’empreinte est plus petite que celle d’un iPhone 14 Pro Max, mais, plus important encore, le poids l’est aussi – Honor a réussi à réduire de 30 g les Vs. lourd pour amener le nombre à un 231g bien impressionnant (avec quelques mises en garde en fonction du matériau du panneau arrière – mais plus à ce sujet plus tard). Le Magic V2 est également le premier pliable de son genre à descendre en dessous de 10 mm d’épaisseur, si ce n’est à peine.

Les écrans ont également été améliorés à tous les niveaux. L’interne prend désormais en charge jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement (90 Hz sur les Vs), et la luminosité maximale est spécifiée à 1600 nits (800 nits sur l’ancien modèle). La luminosité revendiquée de l’écran de couverture a également été doublée – à 2500 nits. Les deux sont des OLED LTPO, bien sûr, et disposent d’une gradation PWM à 3840 Hz. Les diagonales restent inchangées à 7,92 pouces sur le panneau pliable et 6,43 pouces sur la couverture, mais les aspects ont été légèrement modifiés.

Le système de caméra a également subi quelques modifications. La configuration arrière comprend désormais deux modules 50MP pour le principal et l’ultra large (un peu un pas de côté par rapport à l’arrangement 54MP + 50MP du Vs), et un nouveau téléobjectif 20MP qui offre un zoom 2,5x (le Vs avait une unité 8MP 3x plus basique). Deux caméras selfie 16MP, une par écran, complètent le tableau – maintenant avec des ouvertures f/2.2 par rapport à celles f/2.45 des Vs. Nous ne doutons pas que les changements vont dans la bonne direction, mais nous devrons encore attendre qu’une unité d’examen vérifie.

Honor avait également beaucoup à dire sur la nouvelle batterie silicium-carbone utilisée dans le Magic V2, vantant sa densité d’énergie considérablement améliorée. Nous ne doutons pas qu’il soit au moins partiellement responsable de la réduction de poids, même si la capacité est restée la même à 5 000 mAh. Le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 devrait également aider à lui donner plus de vie.

C’est plus ou moins les bases couvertes; Voyons ce qu’est ce Magic V2 dans la main.