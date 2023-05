Examen pratique du Google Pixel 7a

Introduction

Le dernier membre de la série Google Pixel est le nouveau Pixel 7a, qui fait également partie de la série d’appareils plus accessible de la société. À partir de 499 $, le Pixel 7a partage la place avec le Pixel 4a 5G en tant que Pixel de la série A le plus cher à ce jour et ne coûte que 100 $ de moins que le Pixel 7.

Du coup, le téléphone moins cher de la série A ne semble plus si bon marché. Après tout, pourquoi ne pas dépenser les 100 $ supplémentaires si vous obtenez un meilleur téléphone avec le Pixel 7 ? Mais c’est l’énigme ici, car les choses ne sont pas aussi claires qu’on pourrait le penser. La question n’est pas pourquoi ne dépenseriez-vous pas plus pour le Pixel 7. La question est, pourquoi le feriez-vous ?

Spécifications Google Pixel 7a en un coup d’œil :

Corps: 152,0 x 72,9 x 9,0 mm, 194 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, dos en plastique ; IP67 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 min).

152,0 x 72,9 x 9,0 mm, 194 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, dos en plastique ; IP67 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 min). Afficher: OLED 6,10 pouces, HDR, 90 Hz, résolution 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 429 ppi ; affichage permanent.

OLED 6,10 pouces, HDR, 90 Hz, résolution 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 429 ppi ; affichage permanent. Jeu de puces : Google Tensor G2 (5 nm) : Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G710 MP7.

Google Tensor G2 (5 nm) : Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G710 MP7. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1.

128 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.9, 26 mm, 1/1.73″, 0.8µm, PDAF double pixel, OIS ; Large (principal) : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm.

: 64 MP, f/1.9, 26 mm, 1/1.73″, 0.8µm, PDAF double pixel, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm. Caméra frontale: 13 MP, f/2.2, 20 mm (ultra large), 1,12 µm.

13 MP, f/2.2, 20 mm (ultra large), 1,12 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps ; gyro-EIS, OIS ; Caméra frontale : [email protected], [email protected].

: [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps ; gyro-EIS, OIS ; : [email protected], [email protected]. Batterie: 4385 mAh ; 20W filaire, PD3.0, 18W sans fil.

4385 mAh ; 20W filaire, PD3.0, 18W sans fil. Connectivité : 5G ; eSIM ; WiFi 6e ; BT 5.3 ; NFC.

5G ; eSIM ; WiFi 6e ; BT 5.3 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

Vous voyez, le Pixel 7a est à peu près aussi proche du Pixel 7 qu’un téléphone de la série A ne l’a jamais été. En parcourant la fiche technique, les deux téléphones présentent un nombre surprenant de similitudes. Les deux ont un affichage de résolution similaire rafraîchissant à 90 Hz. Les deux ont exactement la même puce Tensor G2 à l’intérieur et des batteries de taille très similaire. Le Pixel 7a ajoute même la recharge sans fil, quelque chose qui manquait sur les téléphones de la série A dans le passé.

Les différences se résument alors à la configuration de la caméra et à la taille de l’écran. Les chiffres de l’appareil photo se vantent tous d’un nombre de mégapixels plus élevé sur le Pixel 7a, mais nous savons que cela équivaut rarement à quoi que ce soit. Et l’écran est plus petit, ce qui signifie que le téléphone lui-même est également plus petit. Pas nécessairement une mauvaise chose.

C’est donc un match intéressant alors et le Pixel 7 plus cher devra se battre plus fort que son prédécesseur pour justifier son existence. Voyons comment fonctionne le Pixel 7a.

Déballage

Le Pixel 7a est livré dans un emballage extrêmement minimal, à peine plus grand que le téléphone lui-même. Mis à part le téléphone, tout ce que vous obtenez dans la boîte est un câble de chargement et de données USB-C ainsi qu’un adaptateur USB-C mâle vers USB-A femelle.

L’emballage quelque peu dépouillé est un bon moyen de réduire les coûts et l’environnement, mais les acheteurs de ce segment recherchent souvent plus de valeur et cela n’aide pas le cas de Google que la plupart de ses concurrents proposent au moins un chargeur dans la boîte, avec de nombreux fournissant également un étui.