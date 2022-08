Examen pratique des Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4

Introduction

Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont là et bien qu’ils ressemblent à leurs prédécesseurs, ils apportent un certain nombre de mises à jour clés.

L’année dernière, il s’agissait de faire du smartphone pliable un smartphone de tous les jours et non un appareil que vous deviez bébé et protéger. Samsung a fait deux sauts dans l’innovation technique en imperméabilisant ses pliables à la norme IPX8 (résistance à l’eau jusqu’à 30 minutes dans jusqu’à un mètre et demi d’eau douce) et en rendant le Galaxy Z Fold3 compatible avec le S Pen – ce sont deux caractéristiques uniques pour tout téléphone pliable, même en 2022. Samsung a également renforcé la charnière et la construction globale pour s’assurer qu’ils s’en sortent mieux à long terme.

Cette année, il s’agit de mettre à niveau les appareils photo pliables de Samsung. Le Galaxy Z Fold3 de l’année dernière avait un appareil photo principal de 12MP datant du Galaxy S20 de 2020, tandis que le Flip3 se retrouvait avec un capteur de 12MP que nous avons vu pour la première fois sur le tristement célèbre Galaxy Note7 en 2016 – ancien en termes de smartphone. Donc, cette année, Samsung a fait ce qu’il fallait et a donné aux deux ensembles d’appareils photo des mises à jour majeures.

Ainsi, le Galaxy Z Fold4 dispose désormais d’un appareil photo principal de 50MP et du capteur de zoom 10MP 3x de la série Galaxy S22. L’ultra large, malheureusement, est toujours à focale fixe. Le Galaxy Z Flip4 a obtenu l’appareil photo principal du Galaxy Z Fold3 de l’année dernière – un capteur 12MP 1/1,76″ avec des pixels de 1,8 µm (contre 1,4 µm sur le Flip3), soit une augmentation de 65 % de la collecte de lumière. L’ultra large est de saveur à mise au point fixe et il n’y a pas de téléobjectif, mais c’est toujours une configuration beaucoup plus compétente que l’année dernière.

Une amélioration sans doute tout aussi importante du Galaxy Z Flip4 est la batterie. Il est maintenant 400 mAh plus grand à 3 700 mAh, ce qui, selon Samsung, lui permet de diffuser des vidéos pendant 3 heures de plus. Mieux encore, le Galaxy Z Flip4 a obtenu une augmentation bien nécessaire de la vitesse de charge – le téléphone se recharge désormais à 25 W, par rapport aux 15 W dérisoires de son prédécesseur.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold4 en un coup d’œil :

Corps: 158.0×128.0x6.0mm, 282g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus+) (pliée), façade en plastique (dépliée), arrière en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium ; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé), support pour stylet.

7,60″ AMOLED dynamique pliable 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1768x2208px, format d’image 11,24:9, 372ppi ; Écran de couverture :, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus+, 6,2 pouces, 832 x 2268 pixels , rapport 25:9. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 670.

Android 12, une interface utilisateur 4.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50MP, f/1.8, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 10MP, f/2.4, 52mm, 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip4 en un coup d’œil :

Corps: 167,9 x 73,6 x 7,2 mm, 183 g ; Façade en plastique, arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium ; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance plus résistante aux chutes et aux rayures (annoncé).

6,70″ AMOLED dynamique pliable 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2640px, format d’image 22:9, 426ppi ; Écran de couverture :, Super AMOLED, 2,1 pouces. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Android 12, une interface utilisateur 4.1. Caméra arrière: Large (principal) : 12MP, f/1.8, 27mm, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF double pixel, OIS ; Ultra grand angle : 12MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm.

Samsung a également affiné ses pliables cette année. Le Galaxy Z Fold4 est plus léger que son prédécesseur (8 g) et propose des écrans légèrement plus grands au détriment de cadres plus fins. L’écran de couverture est plus large de 2,7 mm, tandis que l’écran intérieur a augmenté de 3 mm, à la même largeur que le Galaxy Z Fold3.

Le Galaxy Z Fold4 est également 3,1 mm plus court que son prédécesseur et alors que beaucoup espéraient une réduction encore plus importante, c’est certainement un bon pas dans la bonne direction.

Le Galaxy Z Flip4 est également devenu plus mince – la charnière est plus fine de 1,2 mm, le téléphone est plus court de 1,5 mm lorsqu’il est fermé et le cadre est plus plat, ce qui a joué un rôle dans l’installation de la plus grande batterie. L’écran principal du Galaxy Z Flip4 a également obtenu une réduction de la lunette, bien que l’écran de couverture soit resté essentiellement le même.

Samsung a amélioré ses deux pliables cette année de manière importante. La durée de vie de la batterie et les améliorations de l’appareil photo sont les bienvenues, surtout lorsque tout le reste est à peu près trié. Les Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 sont seuls à la fête pliable car la concurrence n’a pas encore livré autre chose que des téléphones de production limitée en Chine dans le segment.

Examinons maintenant de plus près les deux nouveaux téléphones, en commençant par le Galaxy Fold4 sur la page suivante.