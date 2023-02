Examen pratique des Samsung Galaxy S23 Ultra, S23+ et S23

Introduction

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est ici aux côtés du Galaxy S23+ et du Galaxy S23 et nous pouvons enfin dépasser les fuites et les rumeurs et entrer en territoire réel et officiel. Nous avons eu du temps de qualité avec les trois appareils et aimerions partager quelques réflexions initiales – comment ils se sentent, ce qui est nouveau et ce qui ne l’est pas.

Commençons par quelques similitudes avec les modèles de l’année dernière. D’une part, la formule n’a pas changé. Nous obtenons toujours un Ultra, un Plus et une vanille, et leur position, par rapport à l’autre, est également restée la même.

L’Ultra est le téléphone phare sans limites, les Galaxy S23/S23+ sont plus abordables avec quelques omissions “sensibles”. La taille est également un facteur – tout comme les modèles de l’année dernière, l’Ultra est le plus grand à plus d’un titre – physiquement, en termes d’écran et de batterie.

Comme précédemment, il existe des similitudes essentielles entre les trois modèles. Le plus gros est le chipset sous-jacent – les trois modèles utilisent le Snapdragon 8 Gen 2, celui-ci étant une version personnalisée pour ces trois appareils en particulier. Samsung et Qualcomm l’appellent la plate-forme mobile Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, et il s’agit essentiellement d’une version plus cadencée de la nouvelle puce familière.

L’Ultra a toujours le dessus en termes de performances, grâce à l’option de 12 Go de RAM, tandis que le S23/S23+ atteint 8 Go au maximum.

Le Galaxy S23 Ultra a l’air (et se sent) familier. Vous seriez excusé de penser qu’il s’agit d’une mise à niveau minimale par rapport au Galaxy S22 Ultra. Mais vous auriez également tort. Si nous convenons que l’appareil photo, les performances et la durée de vie de la batterie sont les principaux domaines dans lesquels un téléphone peut être mis à niveau, alors le Galaxy S23 Ultra est une mise à niveau majeure par rapport au Galaxy S22 Ultra.

Le Snapdragon 8 Gen 2 apporte des améliorations modérées à importantes des performances. À en juger par certaines premières références, le Cortex-X3 à l’intérieur est de 10 à 20 % plus rapide que le Cortex-X2 à l’intérieur de l’Exynos 2200 dans les tests monocœur. Les scores multicœurs du nouveau processeur peuvent être de 30 à 60 % meilleurs selon le benchmark. Le GPU est également beaucoup plus rapide. Samsung a évité les pourcentages de dénomination, mais des jeux comme PUBG Mobile plafonnent à environ 60 ips sur le Galaxy S22 Ultra alimenté par Exynos 2200, tandis que les appareils Snapdragon 8 Gen 2 prennent en charge le jeu jusqu’à 120 ips.

Mis à part les scores synthétiques, la nouvelle puce est beaucoup plus efficace et moins sujette aux problèmes thermiques. Selon les seules spécifications, il est environ 40 % plus efficace que son prédécesseur, qui en soi était plus efficace que l’Exynos 2200, qui figurait principalement dans la série Galaxy S22 dans le monde. Cela signifie que le Galaxy S23 Ultra parviendra probablement à tirer plus d’heures de sa batterie de 5000 mAh – c’est votre principale amélioration de la batterie.

Enfin, le nouvel appareil photo principal 200MP pourrait s’avérer une mise à niveau générationnelle par rapport à l’ancien 108MP. Le nouveau capteur peut produire des photos 12MP et 50MP, selon le scénario. Et vous pouvez obtenir ces 50MP via l’application Expert RAW, offrant aux prosommateurs une base de référence plus riche et plus nette. La photographie et la vidéo de nuit ont également été améliorées.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra en un coup d’œil :

Corps: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 233 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2); IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé), stylet, latence de 2,8 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope).

163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 233 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2); IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé), stylet, latence de 2,8 ms (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope). Afficher: 6,80″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (crête), résolution 1440x3088px, format 19,3:9, 501ppi ; Affichage permanent.

6,80″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (crête), résolution 1440x3088px, format 19,3:9, 501ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 4.0.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1. Caméra arrière: Large (principal) : 200 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.3″, 0.6µm, PDAF, Laser AF, OIS; Téléobjectif : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.52″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 3x ; Téléobjectif : 10 MP, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 10x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF double pixel.

: 200 MP, f/1.7, 23mm, 1/1.3″, 0.6µm, PDAF, Laser AF, OIS; : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.52″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 3x ; : 10 MP, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 10x ; : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, PDAF double pixel. Caméra frontale: 12 MP, f/2.2, 25 mm (large), PDAF.

12 MP, f/2.2, 25 mm (large), PDAF. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30fps.

: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; : 4K@30/60fps, 1080p@30fps. La batterie: 5000 mAh ; 45 W filaire, PD3.0, 10 W sans fil (Qi/PMA), 4,5 W sans fil inversé.

5000 mAh ; 45 W filaire, PD3.0, 10 W sans fil (Qi/PMA), 4,5 W sans fil inversé. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC ; haut-parleurs stéréo; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), commandes et dictée en langage naturel Bixby, Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard), prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB).

Par rapport à l’Ultra, le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ sont des mises à jour incrémentielles. La plus grande mise à niveau est le passage au Snapdragon 8 Gen 2, qui apportera de meilleures performances générales et une meilleure endurance de la batterie. Les batteries ont augmenté de 200 mAh sur les deux modèles, soit un total de 3 900 mAh et 4 700 mAh sur les S23 et S23+, respectivement.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23+ en un coup d’œil :

Corps: 157,8 x 76,2 x 7,6 mm, 195 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé).

157,8 x 76,2 x 7,6 mm, 195 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé). Afficher: 6,60″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2340px, format d’image 19,5:9, 390ppi ; Affichage permanent.

6,60″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2340px, format d’image 19,5:9, 390ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 4.0.

256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; Téléobjectif : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady.

: 50 MP, f/1.8, 23 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, zoom optique 3x ; : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady. Caméra frontale: 12 MP, f/2.2, 25 mm (large), PDAF.

12 MP, f/2.2, 25 mm (large), PDAF. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30fps.

: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; : 4K@30/60fps, 1080p@30fps. La batterie: 4700 mAh ; 45 W filaire, PD3.0, 10 W sans fil (Qi/PMA), 4,5 W sans fil inversé.

4700 mAh ; 45 W filaire, PD3.0, 10 W sans fil (Qi/PMA), 4,5 W sans fil inversé. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC ; haut-parleurs stéréo; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), commandes et dictée en langage naturel Bixby, Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard).

Spécifications du Samsung Galaxy S23 en un coup d’œil :

Corps: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, 167 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé).

146,3 x 70,9 x 7,6 mm, 167 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé). Afficher: 6.10″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2340px, rapport d’aspect 19.5:9, 422ppi ; Affichage permanent.

6.10″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2340px, rapport d’aspect 19.5:9, 422ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; Téléobjectif : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady.

: 50 MP, f/1.8, 23 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, zoom optique 3x ; : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady. Caméra frontale: 12 MP, f/2.2, 25 mm (large), PDAF.

12 MP, f/2.2, 25 mm (large), PDAF. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30fps.

: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; : 4K@30/60fps, 1080p@30fps. La batterie: 3900 mAh ; 25 W filaire, PD3.0, 10 W sans fil (Qi/PMA), 4,5 W sans fil inversé.

3900 mAh ; 25 W filaire, PD3.0, 10 W sans fil (Qi/PMA), 4,5 W sans fil inversé. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC ; haut-parleurs stéréo; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), commandes et dictée en langage naturel Bixby, Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard).

Le reste des spécifications du Galaxy S23/S23+ se lit de la même manière que leurs prédécesseurs. Vous obtenez une configuration triple caméra pratiquement inchangée – large, 3x et ultra large à l’arrière, et un selfie 12MP à l’avant, partagé entre les trois modèles.

Les écrans Dynamic AMOLED 2X 120Hz de 6,1 pouces et 6,6 pouces 1080x2340px sont également tout droit sortis des Galaxy S22 et S22+ de l’année dernière.

Samsung a pris la décision de supprimer l’îlot de caméra profilé sur les Galaxy S23 et S23+. Il aligne la paire sur le look plus plat et plus minimaliste du Galaxy S23 Ultra. Samsung appelle cela une conception linéaire sur tous les modèles. Certains pourraient appeler cela trop simple, voire ennuyeux.

Les trois modèles sont disponibles en quatre couleurs – Phantom Black, Cream, Green et Lavender. Tous les trois sont également couverts dans le nouveau Gorilla Glass Victus 2 – ce sont les premiers appareils à utiliser le matériau.

Voilà pour les grandes lignes de la nouvelle série Galaxy S23. Il brosse un tableau similaire à 2022 – le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ ne sont pas des mises à niveau convaincantes pour les propriétaires de la génération précédente, tandis que le modèle Ultra peut l’être, selon vos besoins. Il n’y a pas d’ajout aussi important que l’inclusion d’un S Pen l’année dernière, mais parfois le raffinement est tout aussi important que l’innovation.

Nous verrons le matériel en détail dans les prochaines pages.