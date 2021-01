introduction

La gamme Samsung S a beaucoup évolué au cours des deux dernières années, passant de deux modèles phares à trois, mais le changement le plus important est sans doute le produit phare ultime du Galaxy S – l’Ultra. Et nous pouvons dire que l’Ultra de cette année ne fait aucun compromis, contrairement à son prédécesseur, qui, bien qu’un excellent téléphone, manquait de fonctionnalités clés et jouait un rattrapage par rapport à la concurrence. Le Galaxy Ultra S21 5G, cependant, n’a pas ce problème. Il coche absolument toutes les cases et possède quelques caractéristiques uniques qui peuvent vous persuader d’en acheter une malgré le prix relativement élevé. Ce qui, soit dit en passant, est de 100 € de moins que l’an dernier, alors voici votre première raison.

Un rapide coup d’œil à la fiche technique suggère une mise à niveau significative du département de l’appareil photo, car l’appareil comprend non pas un mais deux téléobjectifs. L’un offre un zoom optique 10x révolutionnaire, tandis que l’autre offre un zoom optique 3x plus flexible.

Le capteur principal n’est pas non plus négligé, qui est un capteur 108MP de deuxième génération avec un pixel 9 en 1 sans binning. De plus, le panneau Dynamic AMOLED 2X peut désormais atteindre 120 Hz avec une résolution de 1440p +. Il est également plus lumineux et prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 Hz à 120 Hz, tout comme le Note20 Ultra.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G en un coup d’œil:

Corps: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, 227 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), support du stylet.

6,80 « AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10 +, 1500 nits (crête), résolution 1440x3200px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 515ppi; affichage permanent. Chipset: Exynos 2100 (5 nm) – International, Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – États-Unis / Chine: Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International, Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 – USA / Chine; Mali-G78 MP14 – International, Adreno 660 – USA / Chine.

128 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 3.1,. OS / logiciel: Android 11, une interface utilisateur 3.1.

Android 11, une interface utilisateur 3.1. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,33 « , 0,8 µm, PDAF, AF laser, OIS; Téléobjectif : 10 MP, f / 4,9, 240 mm, 1 / 3,24 « , 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 10x; Téléobjectif : 10 MP, f / 2,4, 70 mm, 1 / 3,24 « , 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 3x; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 13 mm, 1 / 2,55 « , 1,4 µm, PDAF double pixel, vidéo Super Steady.

40 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,7 µm, PDAF. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement de son stéréo, gyro-EIS; Caméra frontale : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30fps.

5000mAh; Charge rapide 25 W, alimentation USB 3.0, charge sans fil rapide Qi / PMA 15 W, charge sans fil inversée 4,5 W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC; Radio FM (modèle Snapdragon uniquement; selon le marché / l’opérateur); Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard), prise en charge ultra large bande (UWB).

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du vanilla Galaxy S21 5G. Il y a quelques déclassements notables en termes de qualité de construction, d’affichage et d’exclusion de la carte microSD. L’écran n’est plus 1440p + et plafonne à 1080p tandis que l’arrière de l’appareil est en plastique. Nous avons vu un mouvement similaire de Samsung lors de la sortie du Galaxy Note20 vanille. Et bien que ces mises à niveau aient été introduites, aucune mise à niveau n’a été effectuée, à l’exception du chipset, bien sûr. Nous espérons juste que l’écran de résolution inférieure affecterait positivement la durée de vie de la batterie, car il n’était pas exceptionnel auparavant.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S21 5G en un coup d’œil:

Corps: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, 169 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en plastique, cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

6,20 « AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 421ppi; affichage permanent. Chipset: Exynos 2100 (5 nm) – International, Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – États-Unis / Chine: Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International, Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 – USA / Chine; Mali-G78 MP14 – International, Adreno 660 – USA / Chine.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.X. OS / logiciel: Android 11, une interface utilisateur 3.1.

Android 11, une interface utilisateur 3.1. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,76 « , 1,8 µm, PDAF double pixel, OIS; Téléobjectif : 64 MP, f / 2.0, 29 mm, 1 / 1,72 « , 0,8 µm, PDAF, OIS, zoom optique 1,1x, zoom hybride 3x; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 13 mm, 120˚, 1 / 2,55 « 1,4 µm, vidéo Super Steady.

10 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 3,24 « , 1,22 µm, PDAF double pixel. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement de son stéréo, gyro-EIS; Caméra frontale : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30fps.

4000mAh; Charge rapide 25W, USB Power Delivery 3.0, charge rapide sans fil Qi / PMA 15W, charge sans fil inversée 4,5W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC; Radio FM (modèle Snapdragon uniquement; selon le marché / l’opérateur); Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard).

Pour compenser ces changements, Samsung a baissé le prix du Galaxy S21. Celui-ci coûte 50 € de moins que son prédécesseur, et après quelques mois, il pourrait facilement rentrer dans la catégorie « flagship abordable ». Mais d’ici là, regardons de plus près à quoi ressemblent et se sentent les deux Galaxy S21 à première vue.