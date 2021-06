Examen pratique de vivo iQOO 7 Legend

Présentation et spécifications

Vivo a décidé de lancer certains de ses téléphones iQOO orientés jeux dans le monde cette année, avec la légende iQOO 7 représentant la vanille chinoise iQOO 7 tandis que l’iQOO 7 mondial représente l’iQOO Neo5. Le sujet de cette revue pratique est la Légende. Et ce dernier vous offre à peu près tout ce que vous attendez d’un smartphone de jeu.

Un panneau HRR OLED est à portée de main, à 120 Hz, et tous ces pixels sont alimentés par le chipset Snapdragon 888. Et pour une expérience multimédia complète, le téléphone dispose également d’un ensemble de haut-parleurs stéréo puissants. Malheureusement, pas de prise audio 3,5 mm, ce qui reste un peu la norme pour les appareils de jeu.

Caractéristiques du vivo iQOO 7 Legend en un coup d’œil :

Corps: 162,2 x 75,8 x 8,7 mm, 210 g ; Avant et arrière en verre, cadre en métal.

162,2 x 75,8 x 8,7 mm, 210 g ; Avant et arrière en verre, cadre en métal. Affichage: AMOLED 6,62″, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (crête), résolution 1080x2376px, format d’image 19,8:9, 394ppi ; Affichage permanent.

AMOLED 6,62″, 120 Hz, HDR10+, 1300 nits (crête), résolution 1080x2376px, format d’image 19,8:9, 394ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680 ; Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) : octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680 ; Adreno 660. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1.

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 11, Funtouch 11.1 (International), OriginOS (Chine).

Android 11, Funtouch 11.1 (International), OriginOS (Chine). Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF, OIS ; Téléobjectif : 13 MP, f/2,5, 50 mm, 1/2,8″, 0,8 µm, PDAF, zoom optique 2x ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm.

: 48 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2,5, 50 mm, 1/2,8″, 0,8 µm, PDAF, zoom optique 2x ; : 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm. Caméra frontale: 16 MP, f/2.0, (large).

16 MP, f/2.0, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@60fps, 1080p@60fps, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@60fps, 1080p@60fps, gyro-EIS; : 1080p@30fps. La batterie: 4000 mAh; Charge rapide 120W, 100% en 15 min (annoncé) – Chine, Charge rapide 66W – International.

4000 mAh; Charge rapide 120W, 100% en 15 min (annoncé) – Chine, Charge rapide 66W – International. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique); Zones sensibles à la pression sur l’écran ; NFC.

Il semble que vivo n’ait pas non plus négligé le département de la caméra. L’iQOO 7 Legend est l’un des rares téléphones de jeu à proposer un véritable téléobjectif. Bien sûr, il va jusqu’à un zoom optique 2x, mais c’est mieux que de recadrer à partir de l’appareil photo principal. L’ultra large est également de 13MP au lieu des 8MP couramment utilisés, tandis que la caméra principale de 48MP est dotée de l’OIS. Il est évident, même à partir de la fiche technique, que la configuration de l’appareil photo du téléphone est capable et polyvalente, gagnant quelques points bonus contre la concurrence.

Le maillon faible de la configuration actuelle serait probablement la batterie. Il y a quelques années, une unité de 4 000 mAh aurait suffi, mais aujourd’hui, les batteries de 5 000 mAh sont sur le point de devenir la norme pour un téléphone de jeu. Pour compenser le manque de jus, vivo a mis en place une charge rapide jusqu’à 120 W qui permet de recharger la batterie en seulement 15 minutes. Cependant, seul le modèle chinois est livré avec ledit chargeur 120W, tandis que le modèle mondial est livré avec un chargeur 66W. Vivo dit que c’est dû à la réglementation et que le chargeur 120W ne convient tout simplement pas en dehors de la Chine.

Le prix de l’appareil est l’un de ses points forts. Le prix de départ en Inde est de 39 990 INR, ce qui est une assez bonne affaire compte tenu de la puissance qu’est l’iQOO 7 Legend. Et à partir de maintenant, et l’un de ses concurrents directs sur le marché indien est le OnePlus 9R, et il s’annonce comme une meilleure affaire que cela. Une fois que l’iQOO 7 Legend quitte également le marché indien, il y a le Red Magic 6 et le Black Shark 4 qui se cachent dans les coins.

Déballage de la légende iQOO 7

Comme nous l’avons déjà mentionné, la variante mondiale est livrée avec un chargeur de 66 W, ainsi qu’un câble USB-A vers USB-C pour le transfert de données et le chargement, bien sûr.

Vivo a également inclus un étui de protection adapté. C’est un peu brillant, glissant et ne va pas très bien aussi. Il a l’air plutôt joli et propre, cependant, et ferait probablement l’affaire jusqu’à ce que les boîtiers du marché secondaire apparaissent.