Examen pratique de Nothing Phone (2)

Introduction

Après s’être déjà attaqué avec succès aux difficultés d’innover et de sortir un téléphone mobile sur un marché très saturé, Nothing déballe désormais son deuxième modèle. Le Nothing Phone (2) peut sembler être un successeur logique du Nothing Phone original, mais il s’agit plutôt d’un frère premium dans le grand schéma des choses. Les deux modèles sont censés coexister, du moins pour le moment.

Le Nothing Phone (2) apporte quelques améliorations cruciales à la table. Il dispose d’un écran considérablement amélioré, d’un chipset de qualité phare, de meilleurs appareils photo, d’une charge plus rapide et d’une meilleure protection contre les infiltrations. De plus, l’interface utilisateur Glyph signature est toujours présente et maintenant améliorée avec des fonctionnalités supplémentaires.

Spécifications du téléphone Nothing (2) en un coup d’œil :

162,1 x 76,4 x 8,6 mm, 201 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre, cadre en aluminium; Plusieurs voyants LED à l’arrière (notifications, progression de la charge, lumière de remplissage de la caméra), lumière rouge clignotante à l’arrière (indicateur d’enregistrement vidéo), IP54 – résistant aux éclaboussures et à la poussière. Afficher: 6,7″ LTPO OLED, couleurs 1B, dynamique 120 Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1 600 nits (peak), résolution 1080x2412px, format 20:9, 394ppi ; Always On Display.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 5G (4 nm) : Octa-core (1×3,0 GHz Cortex-X2 & 3×2,5 GHz Cortex-A710 & 4×1,8 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

Android 13, Rien OS 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 50 MP, f/2.2, 114 degrés, 1/2.76″, 0.64µm, AF.

32 MP, f/2.5, (ultra large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60fps, gyro-EIS, HDR en direct ; Caméra frontale : [email protected], EIS.

4700 mAh ; 45W filaire, PD3.0, QC4, PPS, 100% en 55 min (annoncé), 15W sans fil, 5W sans fil inversé. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.3 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

Le Nothing Phone (2) est livré avec un écran plus grand que son prédécesseur à 6,7 pouces. Le panneau OLED utilise la technologie LTPO, permettant une commutation dynamique du taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz. L’écran a également une couleur 10 bits et une prise en charge HDR10 +, également 1 600 nits de luminosité maximale et un taux de réponse tactile de 240 Hz.

Bien qu’il ne s’agisse pas de la dernière et de la meilleure offre de Qualcomm, le nouveau choix de chipset positionne toujours efficacement le Nothing Phone (2) comme une offre plus phare que le Nothing Phone d’origine. Alors que ce dernier utilise un Snapdragon 778G+, le nouveau modèle est basé sur le Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année dernière – un choix judicieux mais puissant qui élève les performances du téléphone sans nécessairement casser la banque.

Gauche : Aucun téléphone (1) • Droite : Aucun téléphone (2)

En surface, le Nothing Phone (2) a une configuration de caméra assez similaire au Nothing Phone d’origine avec un vivaneau principal de 50MP et un ultra large de 50MP qui se double d’une caméra macro via l’autofocus. En creusant un peu plus profondément, cependant, on découvre que la caméra principale est dotée d’un tout nouveau capteur. De plus, Nothing prétend que les caméras peuvent désormais capturer plus de données grâce au nouveau FAI et aux algorithmes avancés. Il y a aussi une toute nouvelle caméra selfie.



Gauche : Aucun téléphone (1) • Droite : Aucun téléphone (2)

Le Nothing Phone (2) a une batterie légèrement plus grande à 4 700 mAh, et sa vitesse de charge filaire a été améliorée de 33 W à 45 W. La charge sans fil de 15 W et la charge inversée de 5 W sont là pour rester. Une autre mise à niveau relativement petite sur le Nothing Phone (2) est le passage de l’indice de protection IP53 à IP54. Cela signifie que le nouveau modèle peut maintenant survivre aux éclaboussures d’eau pendant environ 10 minutes.