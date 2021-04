Introduction et spécifications

Le calendrier de sortie d’Oppo pour sa série F est omniprésent, donc, dans moins d’un an, nous obtenons maintenant le duo Oppo F19 Pro. Celui qui est à l’honneur en ce moment est le modèle plus costaud. Il dispose d’un chipset plus puissant, d’une construction légèrement meilleure et d’une charge plus rapide que son frère non Plus plus abordable.

Un rapide survol de la fiche technique révèle une avance matérielle plutôt équilibrée par le Dimensity 800U 5G et un écran Super AMOLED lumineux. La batterie semble être à la traîne par rapport aux normes actuelles, et le fait que le panneau plafonne à 60 Hz pourrait dissuader certains acheteurs potentiels. Espérons que la charge rapide de 50 W peut compenser dans une certaine mesure la faible capacité de la cellule.

Caractéristiques du Oppo F19 Pro + 5G en un coup d’œil:

Corps: 160,1 x 73,4 x 7,8 mm, 173 g; Gorilla Glass 5 avant, arrière en verre, cadre en plastique.

160,1 x 73,4 x 7,8 mm, 173 g; Gorilla Glass 5 avant, arrière en verre, cadre en plastique. Affichage: Super AMOLED 6,43 « , 430 nits (typ), 800 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 409ppi.

Super AMOLED 6,43 « , 430 nits (typ), 800 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20: 9, 409ppi. Chipset: MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm): Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 et 6×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G57 MC3.

MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm): Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 et 6×2.0 GHz Cortex-A55); Mali-G57 MC3. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go; UFS 2.1; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go de RAM 8 Go; UFS 2.1; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 11, ColorOS 11.1.

Android 11, ColorOS 11.1. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,7, 25 mm, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 16 mm, 119˚, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 48 MP, f / 1,7, 25 mm, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 16 mm, 119˚, 1 / 4,0 « , 1,12 µm; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,4, 26 mm (large), 1 / 3,09 « , 1,0 µm.

16 MP, f / 2,4, 26 mm (large), 1 / 3,09 « , 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips; gyro-EIS, HDR; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips; gyro-EIS, HDR; : 1080p à 30 ips. La batterie: 4310mAh; Charge rapide 50 W, 100% en 48 min (annoncé).

4310mAh; Charge rapide 50 W, 100% en 48 min (annoncé). Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Prise jack 3,5 mm.

Mais comme c’est généralement le cas avec les smartphones Oppo, le prix sera le plus grand défi. Commençant actuellement à environ 24000 INR, le téléphone est assez concurrencé par Xiaomi et Realme, les deux sociétés proposant des modèles compétitifs et sans doute meilleurs à des prix inférieurs.

Les gens disent que le diable est dans les détails, et nous avons tendance à être d’accord. C’est pourquoi nous avons passé du temps avec le F19 Pro + 5G pour voir comment il se sent en personne. Ce n’est pas toujours une question de spécifications. Par exemple, Oppo est particulièrement fier du design et de l’ergonomie du F19 Pro + 5G. Même si le design ne semble pas sortir de l’ordinaire, le châssis ne pèse que 173 g et ne mesure que 7,8 mm d’épaisseur. Le petit écran de 6,43 pouces ne fait qu’ajouter à l’attrait général en termes de portabilité.

Déballage de l’Oppo F19 Pro + 5G

Le combiné est livré dans une boîte standard avec les manuels d’utilisation habituels, un chargeur mural compatible 65W (le téléphone prend en charge jusqu’à 50W), un câble USB-A vers USB-C, un étui de protection et une paire d’écouteurs.