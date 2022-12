Examen pratique de l’édition limitée Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder

Realme a présenté le GT Neo 3 150W il y a quelques mois et l’a suivi avec l’édition Naruto, qui se présente dans un package sur le thème de Naruto et affiche un design inspiré du ninja japonais. Mais ce n’est pas la seule édition spéciale GT Neo 3 Realme lancée cette année depuis que la jeune marque s’est associée à Marvel Studios pour la Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition. Nous en avons reçu un de Realme, alors voici de quoi il s’agit.

Le Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition est livré dans un emballage spécial plus court mais plus large que la boîte de vente au détail du modèle standard. Il a également le Mjolnir imprimé dessus avec les logos du film Realme et Thor: Love and Thunder.

En ouvrant la boîte, vous voyez le côté intérieur de son couvercle avec Thor de Chris Hemsworth et Jane Foster/Mighty Thor de Natalie Portman.

Et à l’intérieur, nous avons le Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition placé sur le couvercle intérieur de la boîte avec un outil d’éjection de carte SIM inspiré du Stormbreaker utilisé par Thor dans le film.

Soulevez le couvercle de style porte et vous obtenez un câble de charge USB-C et un adaptateur secteur de 160 W sur le côté droit, et une petite boîte sur le côté gauche contenant l’étui de protection, la documentation habituelle du téléphone et quelques autocollants.

Sous cette boîte se trouvent une médaille inspirée de Mjolnir et quelques cartes – une avec Thor et Foster dessus.

La médaille porte le nom et le slogan du smartphone d’un côté et le design de Mjolnir de l’autre. Il est bien construit et a un peu de poids décent.



Ce sont tous les goodies inspirés du film Thor: Love and Thunder fournis avec le smartphone

Le téléphone lui-même n’est cependant pas aussi profondément personnalisé que l’édition Naruto, qui avait un design différent ainsi qu’un thème d’interface utilisateur inspiré de Naruto avec des icônes personnalisées, des sons et une animation de chargement.



Quiconque détient ce smartphone, s’il en est digne, possédera la puissance de charge de 150W.

L’édition Realme X Spider-Man (pratique) lancée en 2019 était également accompagnée d’un fond d’écran et d’icônes spéciaux, ainsi que d’un étui de téléphone caoutchouté de belle qualité arborant le logo du film Spider-Man: Far From Home.

Le Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition n’est que la version régulière du GT Neo 3 150W Nitro Blue avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, qui est livrée dans un emballage spécial pour la vente au détail. Une fois retiré de la boîte, vous ne pourrez plus le distinguer d’une version standard. Realme a dit qu’il viendrait avec un fond d’écran basé sur le film, mais nous ne le voyons pas sur notre appareil.



Pouvez-vous dire lequel est le Realme GT Neo 3 150W et lequel est le Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition ?

En revanche, le Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition coûte le même prix que le GT Neo 3 150W standard avec la même quantité de RAM et de stockage – 42 999 INR (520 $/490 €). Donc, étant donné le package de vente au détail plus riche, il est très logique de l’obtenir si vous trouvez une unité.

Le Realme GT Neo 3 150W Thor Love and Thunder Limited Edition n’est actuellement disponible qu’en Inde via le site officiel de Realme, Flipkart et les magasins principaux et il est peu probable qu’il soit lancé ailleurs. Si vous envisagez d’acheter ce modèle ou le modèle standard, vous voudrez peut-être lire l’examen détaillé de notre Realme GT Neo 3 150W.