Le nouvel Apple Pencil USB-C est le rafraîchissement tant attendu du stylet et suit les traces de l’iPhone 15 en acquérant un tout nouveau port.

C’est la première fois depuis 2018 que l’Apple Pencil reçoit une mise à jour, et avec cette nouvelle variante sur le marché, j’ai eu beaucoup de questions. En quoi diffère-t-il de l’Apple Pencil de deuxième génération ? Avec quels iPad est-il compatible ? Y a-t-il des avantages à utiliser l’Apple Pencil USB-C par rapport à tout autre modèle ?

Comme beaucoup d’entre vous, mon esprit était rempli de questions, mais grâce à une récente expérience pratique avec l’Apple Pencil USB-C, j’ai maintenant une certaine clarté à ce sujet.

J’ai essayé l’Apple Pencil USB-C avec l’iPad de 10e génération.

Crédit : Apple

Quels iPad le nouvel Apple Pencil USB-C prend-il en charge ?

Lorsque j’ai essayé l’Apple Pencil (USB-C) pour la première fois, je l’ai essayé avec l’iPad de 10e génération, ce qui répond à votre question sur au moins un des modèles pris en charge par le nouveau stylet. Mais qu’en est-il des autres tablettes ?

Avec le nouveau stylet USB-C, les propriétaires d’iPad de 10e génération disposent de deux Apple Pencil parmi lesquels choisir.

Crédit : Apple

Pour information, l’Apple Pencil (USB-C) est compatible avec les éléments suivants :

iPad Pro 12,9 pouces (3e à 6e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re à 4e génération)

iPad Air (4e et 5e générations)

iPad (10e génération)

iPad mini (6e génération)

Avant les débuts de l’Apple Pencil (USB-C), les utilisateurs d’iPad de 10e génération ne pouvaient utiliser que l’Apple Pencil de première génération. Désormais, avec le nouveau stylet USB-C, les propriétaires d’iPad de 10e génération ont deux Apple Pencils parmi lesquels ils peuvent choisir. Gagner!

Pourquoi acheter l’Apple Pencil USB-C alors que vous pouvez acheter l’Apple Pencil 2 à chargement sans fil ?

En me promenant sur les réseaux sociaux, j’ai remarqué que de nombreuses personnes se demandaient pourquoi on opterait pour l’Apple Pencil USB-C alors que son prédécesseur, l’Apple Pencil 2, propose un chargement sans fil.

L’Apple Pencil USB-C s’adresse à un public cible spécifique : les utilisateurs soucieux de leur budget qui souhaitent simplement prendre des notes, faire des annotations, tenir un journal et rédiger des plans numériques. Après tout, l’Apple Pencil USB-C ne coûte que 79 $. L’Apple Pencil de deuxième génération, en revanche, vous coûtera 129 $.

L’Apple Pencil USB-C est conçu pour une écriture fluide.

Crédit : Apple

L’Apple Pencil 2 vous offre le luxe de charger le stylet en le fixant au bord d’un iPad pris en charge, c’est pourquoi il est plus cher.

Et contrairement à l’Apple Pencil USB-C, l’Apple Pencil 2 est sensible à la pression, ce qui le rend idéal pour les créateurs qui souhaitent créer des chefs-d’œuvre numériques, de la calligraphie et des œuvres d’art de niveau professionnel. L’Apple Pencil USB-C, en revanche, est idéal pour les utilisateurs (étudiants, par exemple) qui n’ont pas besoin d’un stylet sophistiqué.

Pourtant, lorsque j’ai utilisé le nouveau Apple Pencil USB-C sur plusieurs applications iPadOS, de Goodnotes à Animatic, j’ai trouvé que l’Apple Pencil était aussi transparent que de mettre un stylo sur du papier. Bon sang, je dirais que c’est même plus lisse que cela – comme un patineur artistique glissant sur la glace – grâce à sa sensibilité à l’inclinaison et à sa faible latence.

Pour moins de 80 $, c’est une bonne option abordable.

Crédit : Kimberly Gedeon / Mashable

De plus, c’est bien que l’iPad que j’utilisais ait un excellent rejet de la paume, ce qui me permet de pouvoir dessiner et dessiner confortablement sans que mes mains ne me gênent.

Oui, il est plus pratique d’opter pour l’Apple Pencil de deuxième génération, mais la perte de ce luxe vous rapporte un Apple Pencil plus abordable pour moins de 80 $. Du côté positif, vous pouvez toujours attacher magnétiquement l’Apple Pencil USB-C à votre iPad, mais il ne se chargera pas sans fil.

Comment fonctionne le port USB-C de l’Apple Pencil ?

Si vous vous en souvenez, l’Apple Pencil de première génération se charge via un câble d’éclairage. Pour accéder au port, vous devez ouvrir le top cap, qui était très facile à perdre. Désormais, le nouveau Apple Pencil USB-C est doté d’un capuchon coulissant, avec lequel j’ai continué à jouer encore et encore – c’est comme le nouveau fidget spinner.

Vous pouvez fixer magnétiquement l’Apple Pencil USB-C à votre iPad, mais il ne se chargera pas sans fil.

Crédit : Kimberly Gedeon / Mashable

Cette casquette ne va nulle part. Donc, si vous envisagez d’offrir cet Apple Pencil à un jeune whippersnapper, vous n’avez pas à craindre qu’il perde le capuchon et coure partout avec un stylet sans tête.

Le mandat de l’Union européenne (UE) exigeant que tous les téléphones mobiles, tablettes et appareils photo vendus dans l’UE soient équipés de ports USB-C a probablement joué un rôle dans cette mise à jour, mais il s’agit d’un rafraîchissement bienvenu pour les propriétaires d’iPad qui ne veulent pas faire de folies. 200 $ sur un stylo Apple.

Dernières pensées

Ce qui était encore plus intrigant lors de mon expérience pratique, c’est la façon dont des applications comme Animatic, une plate-forme incroyable qui m’a donné l’impression d’être un animateur professionnel en quelques secondes, fonctionnaient parfaitement avec l’Apple Pencil. J’ai trouvé que c’était plutôt cool de pouvoir également télécharger mes créations animées sur Freeform.

L’Apple Pencil USB-C fonctionne parfaitement avec une variété d’applications.

Crédit : Kimberly Gedeon / Mashable

Goodnotes est un autre joyau d’une application, qui dispose d’une nouvelle fonctionnalité « Tidy Up » qui vous permet de lasso vos notes manuscrites en désordre pour les organiser de manière plus soignée et plus organisée. N’importe lequel d’entre vous connu pour avoir une écriture horrible devrait utiliser « Tidy Up » avant de soumettre les autres à votre égratignure de poulet.

J’ai hâte d’expérimenter à fond l’Apple Pencil USB-C. Restez à l’écoute pour la revue complète!

L’Apple Pencil USB-C sera disponible début novembre.