Examen pratique de la Lenovo Tab P11 Pro Gen 2

Introduction

La Tab P11 Pro Gen 2 est la suite de la tablette phare 2020 de Lenovo. La Gen 2 est un peu mitigée, car elle améliore quelques fonctionnalités par rapport au modèle précédent, mais en laisse également plusieurs autres sur la planche à découper.

Pour commencer, la Gen 2 dispose d’un chipset MediaTek Kompanio 1300T plus récent et plus rapide qui remplace l’ancien Qualcomm Snapdragon 730G, un écran 120 Hz, et vous pouvez désormais configurer la mémoire jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. D’autre part, le nouveau modèle a une construction en plastique au lieu d’aluminium, n’a pas la caméra ultra-large à l’arrière et le capteur d’empreintes digitales, a une batterie plus petite de 400 mAh et un écran également un peu plus petit avec une résolution légèrement inférieure.

Caractéristiques de la Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 en un coup d’œil :

Corps: 263,7 x 166,7 x 6,8 mm, 480 g ; Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique ; Support stylet (magnétique).

263,7 x 166,7 x 6,8 mm, 480 g ; Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique ; Support stylet (magnétique). Afficher: OLED 11,20″, HDR10+, Dolby Vision, 120 Hz, 420 nits (typ), 600 nits (pic), résolution 1536x2560px, format d’image 15:9, 267ppi.

OLED 11,20″, HDR10+, Dolby Vision, 120 Hz, 420 nits (typ), 600 nits (pic), résolution 1536x2560px, format d’image 15:9, 267ppi. Jeu de puces : MediaTek Kompanio 1300T (6 nm) : Octa-core (4×2,6 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G77 MC9.

MediaTek Kompanio 1300T (6 nm) : Octa-core (4×2,6 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G77 MC9. Mémoire: 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1 ; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1 ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: 13 MP, f/2.4, (large), AF.

13 MP, f/2.4, (large), AF. Caméra frontale: 8 MP.

8 MP. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 8200 mAh ; 20W filaire, QC3.

8200 mAh ; 20W filaire, QC3. Divers : Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle; haut-parleurs stéréo (4 haut-parleurs).

Le modèle que nous avons pour examen aujourd’hui est le modèle haut de gamme avec une mémoire de 8/256 Go et est livré avec le clavier 2 en 1 et le stylet Precision Pen 3 dans la boîte. Cela promet de transformer la Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 en une machine de travail à part entière en déplacement.

Voyons comment il fonctionne.