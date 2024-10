Examen ponctuel des Pixel Buds Pro 2

Publié le 9 octobre 2024 Publié par John Scalzi



J’utilise différentes itérations des Google Pixel Buds depuis quelques années maintenant, et j’en ai généralement été satisfait, à la seule exception des Pixel Buds Pro. Je ne les aimais pas pour une raison simple : ils ne voulaient pas rester dans mes oreilles. La forme et la musculature de mes oreilles sont apparemment conçues pour prendre des écouteurs intra-auriculaires et les pousser littéralement hors de mon conduit auditif – la plupart des écouteurs intra-auriculaires tombent de mes oreilles en quelques minutes, même si je suis assis à ne rien faire d’autre qu’écouter de la musique. .

Les premières itérations des Pixel Buds ont combattu ce problème en ayant de petits « bouts d’ailes » qui se pressaient contre les courbes de la pinnée interne, et cela a fonctionné à merveille pour moi. Cependant, la première itération des écouteurs Pixel Pro a abandonné le bout de l’aile. Résultat : ils sont tombés de mes oreilles, peu importe la façon dont je les ai ajustés ou modifié la taille des embouts qui s’insèrent dans le conduit auditif. C’était extrêmement frustrant, car tout autre à propos des Pixel Buds Pro – la suppression du bruit, la qualité sonore – dont j’étais satisfait. Mais rien de tout cela ne veut rien dire si ces foutues choses continuent de vous échapper des oreilles. J’ai fini par les abandonner et par revenir à mes Pixel Buds A Series, qui n’étaient nulle part aussi complets mais qui resteraient dans mes oreilles.

Apparemment, je n’étais pas le seul pour qui cela posait un problème, car les nouveaux écouteurs Pixel Buds Pro 2 comportent désormais un petit croissant de bosse que l’on peut utiliser pour aider à maintenir les écouteurs en place : on les place dans son oreille, puis il tord les têtes jusqu’à ce que le nœud repose contre un pli d’oreille, et voilà : ils sont sécurisés. Théoriquement.

Et en pratique ? Eh bien, j’ai emmené les nouveaux Pixel Buds Pro 2 en promenade avec Charlie autour du périmètre du complexe Scalzi, et je peux dire avec autorité qu’ils sont restés dans mes oreilles pendant tout ce temps. Ils ne l’ont pas fait sentir aussi solidement calés que les extrémités des ailes de la série A, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’étaient paspuisque j’ai secoué expérimentalement la tête de manière assez spectaculaire – ce qui aurait lancé la première itération des Pros directement de mes oreilles – et les Pro 2 sont restés en place. Ce sentiment légèrement moins sûr peut être dû au fait que le nœud se trouve dans une position différente et au fait que les Pro 2 sont nettement plus légers que la première itération.

Ou peut-être qu’ils ne sont pas aussi sûr que la conception du bout de l’aile, puisque l’écouteur gauche a commencé à glisser alors que je montais les escaliers plus tôt dans la journée. Cependant, même dans que Dans ce cas, j’ai eu le temps de tendre la main et de faire une petite torsion, plutôt que de voir les choses tomber spontanément de mon oreille, comme je l’avais fait avec la première itération Pro. Je ne sais pas pourquoi Google n’a tout simplement pas conservé ces foutus bouts d’ailes, car ils étaient proches de la perfection. Mais au moins, le nœud fonctionne suffisamment bien pour que je me sente à l’aise d’utiliser les Pixel Buds Pro 2 dans le monde sans craindre de perdre un écouteur en me promenant dans un aéroport. Je ne peux pas en dire autant de la version précédente.

S’il semble que je parle beaucoup de l’ajustement des oreilles, eh bien, je le fais. Comme je l’ai dit, toutes les autres caractéristiques d’un écouteur n’ont pas d’importance si vous ne pouvez pas garder ces foutues choses dans votre oreille. Maintenant, je peux le faire et j’en suis très heureux.

Cela dit, tout le autre Les aspects des Pixel Buds Pro 2, à la première écoute, sont plutôt bons. La durée de vie de la batterie est solide. La qualité sonore est très agréable, même si elle ne répond pas aux normes audiophiles capricieuses (je ne suis pas un audiophile capricieux donc ce n’est pas un problème pour moi). La suppression du bruit est également absolument solide pour les écouteurs, et le mode « transparence », qui vous permet d’écouter le monde même si vous avez les écouteurs, est plutôt sympa. Il s’associe à merveille à mon téléphone Pixel Pro 9, ce qui n’est pas une surprise. Il contient un tas d’absurdités en matière d’IA, que je n’utiliserai probablement pas parce que cela ne m’intéresse pas, mais il est là si d’autres personnes le souhaitent pour une raison quelconque.

En bref : en tant qu’écouteurs, ils sont vraiment très jolis et valent la peine d’être examinés même si vous n’êtes pas, comme moi, profondément ancré dans l’écosystème de Google.

Mais honnêtement, je suis juste heureux qu’ils restent dans mes oreilles. J’ai payé un montant non négligeable pour ces choses. C’est agréable de pouvoir utiliser eux.

-JS