Vous avez peut-être entendu parler de Phiaton ou non, car c’est une marque qui exerce principalement ses activités aux États-Unis. Mais la marque le fait depuis longtemps et a livré des produits incroyables.

Qu’est-ce que le Phiaton 900 Legacy

Les canettes que nous allons couvrir dans cette revue sont les Phiaton 900 Legacy, qui sont le produit phare de la société. Ils sont les plus riches en fonctionnalités et, en tant que tels, offrent le prix le plus élevé.

À 250 $, le 900 Legacy n’est pas bon marché, mais tout dépend de la façon dont vous le regardez. Ils offrent une suppression active du bruit, un mode transparence, une autonomie de plus de 40 heures, une connexion Bluetooth multipoint, un capteur d’usure et des commandes tactiles intuitives. Leurs coussinets sont faits de mousse à mémoire de qualité et ils sont livrés dans un bel étui rigide. En d’autres termes, ils correspondent à la dernière fonctionnalité WH-1000XM4 de Sony, mais coûtent 100 $ de moins.

Donc, ceux-ci pourraient en fait être une bonne affaire s’ils fonctionnent comme promis. Découvrons-le!

Conception, qualité de fabrication et ajustement

Avec la 900 Legacy, Phiaton n’a pas tenté de réinventer la roue. Ils ont la forme de la plupart des autres écouteurs intra-auriculaires de leur classe. Le bandeau est solide et a un dessous doux, les coussinets d’oreille sont de taille standard et peuvent se replier vers l’intérieur. Les écouteurs ont des charnières pratiques afin que vous puissiez facilement les replier sur eux-mêmes pour les emballer.

Les 900 Legacy sont noirs avec des accents de cuivre, ce qui leur aurait donné un look Sony-esque sans le motif en fibre de carbone sur les oreillettes. C’est un goût acquis (ce critique n’en est pas fan), mais il ajoute indéniablement du caractère aux écouteurs, tandis que la finition brillante facilite les commandes tactiles.

Les Phiaton 900 Legacy sont majoritairement en plastique, ce qui a permis un poids très agréable de 256 grammes. Je n’ai eu aucun problème à passer des heures et des heures avec les écouteurs. Le bandeau est bien raide, ce qui me permet de bien saisir la tête et je n’ai pas eu l’impression qu’une seule fois que les écouteurs allaient tomber.

Cette prise en main n’a pas conduit à un inconfort auditif dans mon cas, ce qui est en partie dû aux coussinets en mousse à mémoire de forme doux et agréables. Ils sont plus doux que ceux de mon Sony 1000XM3. J’ai de petites oreilles et je n’ai donc rencontré aucun inconfort avec une utilisation prolongée.

L’étui rigide est aussi petit que possible. Comme l’étui Sony WH-1000XM3, il est difficile et je n’ai eu aucune réticence à le jeter dans mon sac à dos et à l’oublier. Un avantage appréciable est qu’il est résistant à l’eau, même si je ne le testerais pas.

L’étui a une poche avec un câble de 3,5 mm et un câble de chargement USB-A vers USB-C. C’est aussi l’étendue du contenu de l’emballage de vente au détail.

Caractéristiques, suppression du bruit, force de connexion

Le Phiaton 900 Legacy offre à peu près tout ce qu’un casque sans fil de haute qualité peut. Ils ont Bluetooth 5.1 avec prise en charge de la connexion multipoint pour plusieurs appareils. Ils prennent en charge les codecs SBC et AAC standard, mais également aptX et aptX HD pour les appareils alimentés par Qualcomm.

Il y a des commandes tactiles intuitives sur l’oreillette droite, qui sont les mêmes que celles de Sony – bien pour la continuité dans mon cas. Vous pouvez appuyer, appuyer deux fois et faire glisser pour lire, mettre en pause, modifier le volume ou la piste. La prise audio 3,5 mm est également à droite. Grâce à lui, vous pouvez utiliser le Phiaton 900 Legacy sans aucune batterie, uniquement sans les fonctionnalités intelligentes.

Sur l’oreillette gauche, il y a deux boutons: le bouton d’alimentation, qui vous permet également d’activer le mode de couplage, et le bouton NC pour passer de la suppression active du bruit au mode Transparence. Le port USB-C se trouve également sur l’écouteur gauche.

Il y a des capteurs à l’intérieur de l’écouteur qui permettent aux Phiatons de savoir quand vous les avez retirés ou remis en marche. Cela permet une lecture et une pause intelligentes, économisant ainsi la batterie. Lors de mes tests, cela a fonctionné lentement – parfois les écouteurs continuaient à jouer à plein régime pendant jusqu’à 3 secondes, ce qui était perceptible pour les personnes avec qui je partage un bureau (mais imaginez un monde avec des gens autour de vous).

Ensuite, il y a un autre type de problème. Si je voulais utiliser les écouteurs uniquement pour la réduction du bruit, j’éteindrais Spotify et même tuerais l’application sur mon téléphone, lorsque je retirais les écouteurs puis les montais sur ma tête, la fonction de lecture automatique ressusciterait Spotify de mes morts applications et faire exploser rapidement de la musique dans mes oreilles non préparées. Je n’ai pas trouvé de solution de contournement pour cela, car il n’y a pas d’application Phiaton pour désactiver la reprise automatique.

Du côté positif, les commandes tactiles fonctionnaient à merveille sur le Phiaton 900 Legacy. La surface lisse des écouteurs est idéale pour faire glisser et je n’ai pas sauté accidentellement une seule chanson.

Avant d’arriver à la suppression du bruit, un mot sur le mode Transparence. Il fonctionne en accordant les microphones utilisés pour isoler le bruit pour l’annulation et en amplifiant ces sons. Ce n’est pas aussi sensible que le mode Son ambiant sur les 1000XM3 de Sony, mais fait le travail si vous voulez écouter le monde extérieur sans enlever vos écouteurs. Comme ses rivaux, le Phiaton 900 Legacy est lent à activer le mode Transparence – vous devez basculer entre la suppression du bruit et la transparence – et ce n’est pas très rapide.

L’annulation du bruit est superbe sur le Phiaton 900 Legacy. Le puissant ANC est aidé par l’isolation passive déjà excellente fournie par les coussinets en mousse à mémoire et la puissante prise en main des écouteurs eux-mêmes.

À partir de là, les écouteurs sont capables d’amortir efficacement le bruit ambiant autour de vous en un murmure. Ce sont parmi les meilleurs que j’ai testés pour réduire la conversation humaine (ce qui n’est techniquement pas la cible de l’ANC). Les bruits constants tels qu’un ventilateur d’ordinateur, un grondement de moteur ou un rugissement de vide sont atténués avec facilité.

Je ne placerais que les WH-1000XM3 (et XM4) de Sony au-dessus du Phiaton 900 Legacy pour la suppression du bruit.

Ce que le Phiaton 900 Legacy est de loin le meilleur, c’est la force du signal Bluetooth. Je les ai testés dans notre grand bureau et je suis passé d’un bout à l’autre sans un accroc dans la connexion. Ni les murs ni les colonnes n’ont posé de problème pour le Phiaton 900 Legacy et je n’ai pu arrêter la connexion qu’en me déplaçant au-delà des épaisses fenêtres à double vitrage du bureau et sur la terrasse.

La connexion multipoint est là, mais elle n’est pas instantanée. Le basculement entre les sources audio sur un iPhone 12 Pro Max et un Sony 5 II prenait quelques secondes et occasionnait parfois des problèmes tels que la désactivation du son. Dans l’ensemble, c’est pratique en ce sens que cela vous évite de devoir constamment coupler et réappairer, mais ce n’est pas quelque chose que j’utiliserais tous les jours.

Utiliser le Phiaton 900 Legacy pour les appels a été une expérience formidable. Les appelants ont dit que ma voix était forte et claire. Les écouteurs bourdonnent lorsque vous recevez un appel.

Qualité sonore et autonomie de la batterie

Je peux décrire le profil sonore du Phiaton 900 Legacy comme étant axé sur les basses. Hors de la boîte, les écouteurs produisent un grondement écrasant dans les bas de gamme qui est à la fois un peu difficile à supporter lorsque le volume maximum et une chanson lourde de basses convergent, et engloutit un peu les instruments de milieu de gamme et les voix.

Les écouteurs sont très bruyants – rien à redire ici. Cependant, il me fallait un peu de temps pour m’habituer au son trop centré sur les basses.

Le codec joue un rôle important dans la description de l’expérience audio du Phiaton 900 Legacy. Avec mon iPhone limité, qui ne peut faire que l’AAC, les écouteurs sonnaient peu impressionnants et trop graves. Lorsque je suis passé au Xperia 5 II et que le son est devenu vivant.

Pour commencer, aptX apporte une énorme amélioration par rapport à l’iPhone. Les médiums sont devenus beaucoup plus puissants, réussissant à passer la tête au-dessus des graves puissants. Ensuite, j’ai sélectionné aptX HD sur le Xperia 5 II et les choses se sont beaucoup améliorées. Le volume a augmenté sensiblement sans aucune distorsion et les médiums sont devenus plus prononcés. La basse est restée la caractéristique déterminante du son. Ces écouteurs ne sont pas les meilleurs pour la musique instrumentale ou vocale et ils sont carrément inappropriés si vous recherchez une scène sonore neutre.

Lorsqu’il est associé à un outil audio puissant comme le Xperia 5 II, le Phiaton 900 Legacy peut briller plus fort que vous ne le croyez provenant d’un iPhone. L’activation de l’effet Dolby Surround sur le Xperia a rendu le son encore plus nuancé et encore plus puissant.

Cependant, j’ai trouvé que le Sony WH-1000XM3 était meilleur à presque tous les égards. Cela pourrait très bien être dû à un réglage prêt à l’emploi, mais les Sony sont mieux équilibrés et plus matures.

La durée de vie de la batterie est exceptionnelle. Phiaton revendique jusqu’à 43 heures de lecture avec ANC activé, nous avons réussi à obtenir 24 heures, mais avec de la musique à plein volume. Les écouteurs étaient également en veille pendant quelques heures par jour pendant quelques jours.

Phiaton dit que vous pouvez obtenir jusqu’à 4 heures d’écoute avec seulement 10 minutes de charge rapide. Une charge complète prend 90 minutes.

Vous devriez les acheter, mais vous ne pouvez pas en dehors des États-Unis

Vous avez bien lu. La plupart des gens seraient parfaitement satisfaits de la sortie musicale du Phiaton 900 Legacy.

Et si vous ajoutez toutes les fonctionnalités haut de gamme telles que la lecture et la pause intelligentes, la suppression active du bruit, les coussinets en mousse à mémoire de forme et la construction robuste, vous obtenez un ensemble qui correspond aux modèles WH-1000XM4 et Bose 700 de Sony, mais pour près de 100 $ de moins à seulement 250 $ .

Je ne penserais pas à deux fois avant d’acheter le Phiaton 900 Legacy, si j’étais à la recherche d’un casque de qualité à réduction de bruit sans fil. Eh bien, peut-être que cet iPhone limité pourrait un peu gâcher les choses. Mais comme je n’ai pu en trouver que dans les magasins américains, je ne peux pas les acheter et ce sera le cas pour beaucoup d’entre vous. Ce qui est vraiment dommage aussi.

Si vous vivez aux États-Unis et que vous voulez le meilleur, ce n’est pas le cas, mais si vous voulez des écouteurs qui font tout et dont le prix est raisonnable, ne cherchez pas plus loin.