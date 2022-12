Examen pas à pas de l’Eleglide T1 : une valeur surprenante

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bonne gamme

Beaucoup de belles touches de design

Excellent rapport qualité/prix Les inconvénients Lourd

Courte garantie sur de nombreux composants

Le moteur a l’impression de se débattre sur des pentes abruptes Notre avis Si vous recherchez un vélo que vous pouvez utiliser pour rouler en ville comme à la campagne, le T1 Step-Thru coche de nombreuses cases. Il est bien conçu, dispose d’un porte-bagages arrière, d’un bel écran large et de sept vitesses. Pour un vélo électrique d’entrée de gamme, c’est étonnamment bon.

Si vous envisagez d’acheter un vélo électrique, Eleglide est l’une des marques que vous devriez considérer. Je n’aurais pas dit cela avant d’avoir testé l’un de ses vélos et j’ai été agréablement surpris de ce que vous obtenez pour votre argent.

Eleglide propose différents types de vélos électriques : ville, hybride, montagne, et ici j’ai opté pour le T1 Step-Thru, un vélo « trekking » – comme l’appelle l’entreprise – sur lequel vous pouvez vous rendre au travail ou faire du tourisme.

Comme mon intention était de faire les deux, cela semblait être le modèle idéal de la gamme. Mais peut-il vraiment rivaliser avec ses rivaux à ce prix bas ? Continuez à lire pour le découvrir.

Caractéristiques et conception

Le T1 Step-Thru, comme de nombreux vélos électriques, est arrivé partiellement assemblé. J’avais besoin d’installer la roue avant, les pédales, le guidon et quelques autres choses. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire en dix minutes. Dans mon cas, cela a pris environ 45 minutes.

Sara Piquer-Marti

Tous les outils dont vous avez besoin sont inclus dans la boîte, mais les instructions n’étaient pas aussi claires que je l’aurais souhaité. Plus de détails auraient facilité l’assemblage, mais si vous êtes plus familier avec la façon dont les vélos vont ensemble, vous roulerez sans aucun doute en moins de temps.

Sara Piquer-Marti

Toutes les pièces sont bien protégées pour ne pas être endommagées pendant le transport. Une fonctionnalité intéressante est le fait que vous pouvez régler l’angle du guidon : quelque chose qui est fixé sur la plupart des vélos, sans parler des modèles d’entrée de gamme.

Il ne fait aucun doute que le T1 Step-Thru est un beau vélo. La qualité de construction est excellente et j’ai aimé la finition blanche avec une selle et un guidon Selle Royale marron contrastés. Il est également disponible en gris, mais pas au Royaume-Uni. Il existe également une version sans étape appelée T1, mais elle n’est pas non plus disponible au Royaume-Uni.

Sara Piquer-Marti

Étant un vélo électrique d’entrée de gamme, il est assez lourd à environ 26 kg. C’est presque 10 kg de plus que les vélos électriques les plus légers que nous ayons testés.

Là où j’habite, je devais porter le vélo dans un escalier chaque fois que j’en avais besoin, mais j’ai trouvé que ce n’était pas impossible.

Au-dessus de la roue arrière se trouve un porte-bagages utile qui est un ajout très pratique si vous souhaitez, par exemple, installer des sacoches et partir pour un voyage plus long ou si vous souhaitez remplacer un trajet en voiture et l’utiliser pour charger vos courses.

C’est aussi génial qu’Eleglide inclue des garde-boue sur les deux roues, des feux avant et arrière (le feu arrière s’allume automatiquement chaque fois que vous utilisez le frein) et une béquille également.

Sara Piquer-Marti

Comparé à un vélo traditionnel, le Step-Thru tire son nom de l’absence de tube supérieur horizontal. Cela facilite grandement la montée et la descente du vélo.

La batterie est située dans le tube diagonal et les clés sont incluses dans la boîte afin que vous puissiez la déverrouiller et la retirer du vélo pour la recharger. Vous n’êtes pas obligé, cependant, il peut également être chargé sur le vélo. Mais avec certains vélos qui coûtent beaucoup plus cher et qui ont une batterie non amovible, c’est un joli bonus.

Sara Piquer-Marti

Le T1 Step-Thru a des roues de 27,5 pouces avec des pneus CST adhérents de 1,75 pouces. Ce que l’on ne trouve généralement pas sur les vélos d’entrée de gamme, c’est une suspension, mais le T1 a des amortisseurs avant avec un débattement de 80 mm et un verrouillage pour les moments où vous ne voulez pas de suspension, comme sur de l’asphalte lisse.

Performance

Bien sûr, les spécifications et les fonctionnalités ne sont que la moitié de l’histoire. À quoi ressemble le T1 Step-Thru ?

La bonne nouvelle est qu’il est fluide et efficace, que vous rouliez sur route ou hors route.

Sara Piquer-Marti

Je l’ai monté en ville, par temps sec et pluvieux, ainsi qu’en tout-terrain sur l’herbe et le gravier.

Bien qu’il y ait cinq niveaux de puissance différents, j’ai préféré rouler sans l’assistance du moteur, tout comme un vélo traditionnel.

Bien sûr, une fois que j’ai senti que j’en avais assez de m’entraîner ou que je rencontrais une pente raide, le moteur était le bienvenu.

Tout est contrôlé à l’aide des boutons montés sur le guidon et d’un écran LCD étonnamment grand.

Sara Piquer Martí

Cet écran de 3,5 pouces affiche des informations utiles telles que votre vitesse actuelle, le niveau d’assistance (de 0 à 5) et le niveau de batterie restant.

Il possède également quelques fonctions supplémentaires que certains écrans de vélo électrique omettent, telles que la distance parcourue, la vitesse maximale, la vitesse moyenne, la durée du trajet, etc.

Pratique, il y a aussi un port USB pour que vous puissiez recharger votre téléphone pendant que vous roulez !

Eleglide revendique une autonomie allant jusqu’à 100km, ce qui est beaucoup pour une batterie de 450Wh.

Les tests en hiver ne sont pas le moment idéal pour évaluer l’autonomie, mais j’estimerais que l’autonomie réelle que vous obtiendrez variera d’environ 60 à 80 km, soit près de la moitié de la réclamation dans les pires conditions avec des collines escarpées et un temps froid.

La recharge à vide prend jusqu’à cinq heures.

Le moteur de 250 watts (50 Nm) est logé dans le moyeu arrière. 250W est la norme établie par l’Union européenne, et cela s’applique également au Royaume-Uni. Cela signifie également que le T1 est limité à 15,5 mph / 25 km/h.

Le moteur délivre 500 W pour de courtes rafales, comme beaucoup de ses rivaux, mais la façon dont Eleglide l’a configuré, j’ai eu l’impression qu’il avait besoin d’un peu plus de puissance pour monter des pentes raides.

Cela ne signifie pas pour autant que Step-Thru est un mauvais vélo électrique. Sur les routes normales, il y a certainement assez de puissance et 25 km/h est plus que suffisant pour une conduite un peu plus rapide que la normale, à mon avis.

Sara Piquer-Marti

Une autre grande caractéristique est que le T1 Step Thru a des engrenages Shimano à 7 vitesses. Là où certains vélos sont à vitesse unique et s’appuient sur le moteur pour vous mettre à niveau et vous aider sur les collines, les engrenages sont ce qui permet de conduire l’Eleglide sans moteur.

Prix ​​et disponibilité

Si vous jetez un coup d’œil à notre sélection des meilleurs vélos électriques, vous verrez que le T1 Step-Thru est beaucoup moins cher que ce à quoi vous vous attendiez à seulement 899,99 £ (ou 999,99 € en Europe).

Bien sûr, ce n’est toujours pas un vélo «bon marché», mais vous pouvez facilement dépenser le double de ce montant ou plus pour quelque chose avec des spécifications très similaires.

Cela signifie qu’il offre vraiment un excellent rapport qualité-prix.

N’oubliez pas que la durée de la garantie varie selon les composants. Certains, comme les pédales et la béquille, bénéficient d’une garantie de trois mois, le moteur, les autres composants électriques et la fourche avant étant couverts pendant un an. Seul le cadre a une garantie de trois ans, c’est donc là qu’Eleglide fait des économies.

Vous pouvez l’acheter directement sur le site officiel d’Eleglide, mais il est également disponible sur Amazone où il en coûte 949 £. Au moment de l’examen, vous pouvez appliquer un bon de 50 £ pour le ramener à 899,99 £.

Il est également possible d’acheter une batterie de rechange. Cela coûte 229,99 £ d’Amazon ou 199,99 £ d’Eleglide, ce qui est inférieur à ce que de nombreux rivaux facturent.

Eleglide ne vend pas de vélos en dehors de l’Europe, ils ne sont donc pas disponibles aux États-Unis, au Canada ou en Australie.

Verdict

Le T1 Step-thru m’a surpris par son design réfléchi, son look élégant et le nombre de fonctionnalités que vous obtenez pour le prix, y compris la suspension avant et les engrenages Shimano. Eleglide a vraiment pensé à chaque détail et a construit un vélo hybride de qualité.

En fait, j’ai tellement aimé le T1 Step-Thru qu’il est devenu mon vélo de tous les jours. Il coche vraiment toutes les cases.

La puissance du pédalage assisté est bonne, même si comme inconvénient, je peux mentionner qu’il souffre un peu sur les pistes, mais malgré tout, il continue de répondre à la norme attendue.

Pour être un vélo électrique et offrir cette qualité, son prix est assez compétitif. De plus, comme j’ai pu le constater, la marque propose de temps en temps des promotions qui pourraient encore faire baisser son prix.

Alors si vous cherchez un vélo de trekking de qualité et que votre prix limite est de 1 000 euros, ce modèle est à considérer sans aucun doute.

Caractéristiques