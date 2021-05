Examen «  Oxygène  »: le frisson de la claustrophobie

Le film se déroule presque entièrement dans une chambre cryogénique légèrement plus grande qu’un cercueil. Le film suit une femme (Mélanie Laurent) après qu’un dysfonctionnement la fait sortir de l’hyper sommeil. Pris au piège et avec des niveaux d’oxygène en baisse, elle doit apprendre à faire équipe avec la machine, contrôlée par une IA sinistre mais agréable nommée Milo (Mathieu Amalric), pour s’échapper.

«Oxygen», filmé durant l’été 2020 au plus fort de la pandémie de coronavirus et maintenant diffusé sur Netflix, est le retour d’Aja au cinéma francophone. Cela montre également à quel point le réalisateur peut faire mieux avec un scénario clairsemé (écrit par Christie LeBlanc).

Depuis qu’il a fait son entrée dans la culture populaire avec le slasher d’exploitation lesbienne de 2003 «High Tension», le réalisateur d’horreur Alexandre Aja a dirigé de grandes productions en anglais: des remakes de «The Hills Have Eyes» et «Maniac», ainsi que le grand public comédie d’horreur «Piranha 3D».

Le principe est simple, mais ce scénario plein de rebondissements de LeBlanc donne à Laurent de nombreuses occasions de briller. En raison de son cadre limité, le film s’accroche à la capacité d’acteur de Laurent, et elle oscille avec joie entre l’exaltation, la terreur et la détermination. Aja maintient la tension tout au long, en utilisant des conventions d’horreur – et quelques saccades bon marché – pour choquer régulièrement le public. Bien que « Oxygen » soit plus un thriller que de l’horreur, ces manipulations gardent le film tendu, même si son scénario plie la crédulité.

L’ouverture du film est immédiatement captivante, envoyant les téléspectateurs dans un cauchemar claustrophobe. Lorsque le protagoniste est réveillé, elle doit se frayer un chemin à travers un sac protecteur. Introduits par le son d’un cœur qui bat et des images de rats de laboratoire déformés, les premiers clichés du visage de Laurent promettent quelque chose de monstrueux en dessous. Ses traits sont allongés par des lumières rouges et ses respirations peu profondes semblent plus animales qu’humaines. Lorsque le visage de Laurent devient visible, ses doigts traversent le cocon comme les poitrines de «Alien». L’effet est étrange, désorientant les téléspectateurs et les alignant immédiatement sur le rôle confus du film.

«Oxygen» est un film défini par son manque d’espace, et ses départements d’art et d’animation ont habilement construit une cryochambre qui est à la fois visuellement agréable et effrayante. L’AI Milo est rendu comme un cercle d’ondes pulsantes de type Siri, offrant parfois d’autres interfaces pour que Laurent puisse naviguer. En tant que voix de Milo, Almaric correspond à l’énergie froide et détachée de son environnement, tout en gagnant la confiance en tant que seul allié de son ravisseur. Les deux partagent même quelques échanges ironiques, prêtant de l’humour à un récit par ailleurs austère.

«Oxygen» est le film de genre rare qui soit suffisamment serré pour réussir en streaming. Cela vous fera mettre votre téléphone de l’autre côté du salon pendant un peu plus longtemps – ou du moins vous rendra reconnaissant d’avoir toute une pièce à traverser.

Oxygène

Non classé. En français, sous-titré. Durée: 1 heure 40 minutes. Regardez sur Netflix.