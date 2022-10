Examen Oral-B iO série 5

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellentes performances de brossage

Conception de brosse iO

Coach de brossage en temps réel Les inconvénients Temps de charge de 12 heures

Durée de vie maximale de la batterie de 2 semaines

Utilisation de l’application essentielle pour les réglages du pinceau Notre avis C’est l’un des moyens les plus économiques d’obtenir une brosse Oral-B iO. Il a moins de fonctionnalités que les modèles plus chers, mais tout ce dont vous avez besoin, sauf une charge rapide. Pourtant, nous pensons que vous abandonnerez probablement le coaching en temps réel avant longtemps.

Prix ​​lors de l’examen

119,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Oral-B iO Series 5

La gamme iO d’Oral-B représente un grand changement pour la marque. Il y a un tout nouveau design et un système de brossage amélioré. Mais la plupart des modèles sont également livrés avec un prix élevé et des tonnes de fonctionnalités dont vous pouvez vous passer.

Prenez l’écran couleur de l’Oral-B iO9, par exemple. Nous l’avons vraiment apprécié lorsque nous l’avons testé, mais cela ne vous aidera pas à nettoyer vos dents.

Mais si vous voulez les performances de brossage iO et que vous pouvez renoncer aux cloches et aux sifflets, l’iO5 pourrait être fait pour vous. Il a le même design de base que les modèles les plus chers, mais c’est une version épurée. Il n’y a pas d’écran OLED avec son visage clignotant, moins de modes de brossage et pas de charge rapide.

Mais voici ce qu’il a.

Conception et fonctionnalités

La série 5 a une finition lisse et mate et le design distinctif et fluide de l’iO. C’est une forme beaucoup plus cohérente que la brosse Oral-B d’origine, où la tête de brosse se sent juste posée sur le dessus de la poignée.

Emma Rowley / Fonderie

Il n’y a pas d’adhérence sur la poignée de l’iO5, ce qui peut être un problème pour certaines personnes, mais je ne l’ai pas trouvé glissant à l’usage, même lorsqu’il est mouillé.

Il est disponible en trois options de couleur : noir, blanc et rose – bien qu’il n’y ait pas de têtes de brosse roses, si vous optez pour cette couleur, vous aurez un iO bicolore.

Sur la poignée, au lieu de l’écran sur les modèles les plus chers, se trouve un panneau recouvert de caoutchouc qui abrite le bouton marche/arrêt (qui sert également de voyant de batterie), les modes de brossage et un voyant lumineux pour vous faire savoir quand votre brossage la tête doit être remplacée. Les boutons sont encastrés, mais je n’ai pas trouvé qu’ils avaient besoin d’autant de force pour les enfoncer que ceux de l’Oral-B Pro 3, plus économique.

Autour du cou de la brosse se trouve l’anneau lumineux. Dans l’application (plus à ce sujet plus tard), vous pouvez choisir une couleur de signature parmi dix options day-glo. Et, lorsque vous avez terminé votre temps de brossage standard de deux minutes, la poignée parcourt l’arc-en-ciel de couleurs dans une sorte de mode de célébration.

En ce qui concerne les accessoires, il est livré avec un étui de voyage en plastique blanc de base et un support de charge identique aux modèles non iO. Si vous achetez aux États-Unis, il a une prise standard à deux broches. Les modèles britanniques ont une prise rasoir.

Emma Rowley / Fonderie

Nous aimerions voir les brosses Oral-B se recharger via USB, d’autant plus que le long temps de charge est peut-être le plus gros problème que nous ayons avec l’iO5. Il faut environ 12 heures pour se recharger complètement. La série 7 et les versions supérieures ont une charge magnétique rapide en trois heures, et c’est une caractéristique qui pourrait vous inciter à opter pour un modèle plus cher.

Performance

Certaines fonctions nous semblent essentielles pour une brosse à dents électrique efficace : de bonnes performances de nettoyage, une minuterie et un capteur de pression. L’iO5 coche toutes ces cases.

Il existe cinq modes de brossage : nettoyage quotidien, nettoyage intense, blanchissant, sensible et super sensible. Ce sera suffisant pour la plupart des utilisateurs, mais certains peuvent manquer un réglage de massage pour les gencives et le mode de brossage de la langue que les modèles plus chers ont. Mais il nettoie efficacement et ressemble à un grand pas en avant par rapport aux modèles Oral-B traditionnels.

Il est également silencieux à l’usage — considérablement plus que l’un des modèles standard comme l’Oral-B Pro 3, qui fait un bruit fort et rauque en comparaison. Il vous permet également de savoir (via un changement de vibration) de passer au quadrant suivant de votre bouche toutes les 30 secondes, et après deux minutes, il vous donnera une alerte plus longue pour vous faire savoir que vous pouvez vous arrêter.

Son anneau lumineux sert également de capteur de pression très visible qui vous indique non seulement si vous appuyez trop fort, mais aussi si vous n’appuyez pas assez fort. C’est encore quelque chose de nouveau dans la gamme iO.

application iO

Vous devrez utiliser l’application pour configurer votre iO et en tirer le meilleur parti par la suite. Essentiellement, Oral-B a détourné certains paramètres et fonctionnalités de la poignée vers l’application, ce qui pourrait s’avérer gênant pour les personnes qui souhaitent abandonner les fonctionnalités intelligentes. Mauvaise nouvelle cependant – même si vous optez pour l’iO4 moins cher, vous devrez toujours utiliser l’application pour personnaliser votre pinceau au-delà des paramètres d’usine.

L’application est disponible pour Apple et Android et peut être téléchargée et utilisée gratuitement. Et lorsque vous le téléchargerez, vous verrez que vous pouvez ajuster presque tous les paramètres mentionnés ci-dessus. Par exemple, vous pouvez supprimer des programmes de brossage, modifier votre objectif de temps de brossage de deux minutes, à une ou trois ou 2 minutes 30 – ou n’importe quelle durée que vous aimez. Vous pouvez également choisir les modes de brossage disponibles et affichés sur le manche.

Vous pouvez également commencer un « parcours de soins dentaires ». Il existe des options pour le blanchiment, la santé des gencives, une haleine fraîche, la lutte contre la plaque dentaire et l’entretien de vos broches. Embarquez sur l’un d’entre eux et l’application ajustera automatiquement les paramètres de la brosse pour la durée afin de l’optimiser en fonction de vos besoins.

Il offre également un mode de coaching en temps réel, et c’est cette fonctionnalité que l’iO Series 4 moins cher n’a pas. Ouvrez l’application pendant que vous vous brossez les dents et elle s’affichera lorsque vous aurez fini de nettoyer une section de votre bouche (à la satisfaction de l’application, au moins) et où vous appuyez trop fort.

Le capteur semble raisonnablement précis pour déterminer où se trouve la brosse dans votre bouche, bien qu’il n’obtienne pas toujours le bon angle. Cela signifie que cela peut ne pas vous aider à identifier et à corriger les zones négligées de votre bouche. J’ai également constaté que je devais brosser plus longtemps que les deux minutes standard pour obtenir une couverture complète.

Oral B

Il y a aussi des badges à collectionner pour différentes réalisations de brossage, mais cela ressemble à du remplissage.

Dans l’ensemble, si vous avez un problème de soins dentaires, l’application pourrait vous aider à vous concentrer sur sa résolution, mais je suis sceptique quant à savoir si la personne moyenne continuera à utiliser le coaching de brossage pendant longtemps.

Prix ​​et disponibilité

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez simplement acheter l’iO5 normalement, dans un magasin normal pour une somme d’argent normale. Son prix habituel est d’environ 119,99 $ (achetez-le chez Target), ce qui le rend environ 25 $ moins cher que l’iO6 et 75 $ de moins que l’iO7 – ce qui est logique car vous payez pour plus ou moins de fonctionnalités. Cependant, il est déjà proposé : Amazone le vend actuellement pour 95,99 $ et il est de 109,99 $ chez BestBuy

Si vous êtes au Royaume-Uni, les choses sont légèrement plus étranges. Il a été lancé avec un prix stupéfiant de 280 £ directement sur le site Oral-B. Nous devons souligner que bien qu’il s’agisse d’une très bonne brosse à dents électrique, cela ne vaut vraiment pas la peine pour ce montant. Cependant, vous pouvez actuellement achetez-le sur Amazon pour 109,99 £ et nous pensons que c’est à peu près juste.

Vous devez également prendre en compte le coût des têtes de brosse iO. Oral-B propose deux types de brosses : sa gamme d’origine, et les nouveaux modèles iO. Tous les pinceaux d’origine, du Vitality économique au Genius coûteux, ont le même type de têtes de brosse. Achetez un pack de grande valeur et vous êtes trié, quel que soit celui que vous choisissez.

Mais les têtes de brosse iO coûtent plus cher – environ 30 $ pour quatre aux États-Unis ou 25 £ pour quatre au Royaume-Uni. Nous vous recommandons d’attendre qu’ils soient proposés et de faire le plein.

Verdict

L’iO5 est un excellent pinceau en termes de performances, mais nous souhaitons qu’il soit plus rapide à charger, même si cela signifiait abandonner certaines des fonctionnalités intelligentes pour atteindre ce prix.

Si vous ne pensez pas utiliser le coaching de brossage en temps réel, nous vous suggérons d’économiser de l’argent et d’acheter l’iO4 à la place. Et si le manque de charge rapide est un point d’achoppement, recherchez une offre sur l’iO7 ou supérieur. Cependant, aucune des brosses iO n’a d’option de chargement USB. C’est la seule chose qui manque à la gamme iO, malgré toutes ses fonctionnalités fantastiques.

Pour plus d’options d’achat de brosses à dents électriques, consultez notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques que nous avons testées.