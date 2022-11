Examen Oral-B iO série 4

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellentes performances de brossage

Capteur de pression

Minuterie de brossage Les inconvénients Pas un bon choix pour le partage

Temps de charge de 12 heures

Autonomie de la batterie de 2 semaines Notre avis L’iO4 a les mêmes performances de brossage que les autres brosses iO – et c’est moins cher. Mais certaines idiosyncrasies signifient que ce n’est pas idéal pour le partage et ce ne sera pas une bonne option pour les personnes qui veulent éviter complètement l’utilisation de l’application.

Il existe sept modèles dans la gamme iO, et celui-ci, le plus économique du lot, est également l’un des plus récents. Oral-B a récemment élargi sa gamme à la fois en haut (l’iO10) et en bas (l’iO4 et 5) et la différence de prix entre eux est énorme.

Il existe également une grande différence dans les fonctionnalités, l’iO10 offrant un écran OLED couleur, un retour de brossage en temps réel, une station d’accueil magnétique à chargement rapide et sept modes de brossage.

Mais si vous voulez une brosse à dents électrique simple qui fait exactement ce qu’elle est censée faire – nettoyer les dents avec brio – l’iO4 est la brosse à obtenir. Cependant, il a quelques idiosyncrasies qui signifient que ce n’est pas une excellente option pour le partage. Vous ne pouvez pas non plus éviter complètement d’utiliser l’application.

Conception de brosse

Livré avec un étui de voyage

Quatre options de couleur

Anneau lumineux

Dans la boîte, vous obtiendrez la poignée iO Series 4 et une tête de brosse, un simple étui de voyage en plastique blanc et un support de charge. Le support est le même que celui que vous obtenez avec une brosse Oral-B classique. Vous pouvez les utiliser indifféremment. Aux États-Unis, le chargeur a une prise standard à deux broches et au Royaume-Uni, il a une prise rasoir.

La brosse prend environ 12 heures à charger, et si une personne l’utilise, vous devrez la charger environ toutes les deux semaines. C’est à peu près la seule façon dont cet iO n’est pas un pas en avant par rapport aux brosses Oral-B classiques. Si vous voulez une charge rapide magnétique, vous devrez regarder un iO7 ou supérieur.

L’iO4 partage la même forme fluide que les autres modèles iO et à première vue, il n’y a pas grand-chose à choisir entre eux. Il est disponible en plusieurs options de couleur : noir, blanc, bleu clair et lavande. Je teste le modèle bleu clair. Comme vous le verrez sur les photos, les têtes de brosse iO ne sont disponibles qu’en noir ou blanc, alors optez pour la lavande ou le bleu et vous obtiendrez une brosse bicolore.

Il y a deux boutons sur la poignée : un pour marche/arrêt et un pour faire défiler les quatre modes de brossage.

Il y a un anneau lumineux autour du cou de la brosse, qui a plusieurs utilisations. Dans l’application, vous pouvez choisir parmi l’une des dix couleurs vives pour la personnaliser. Et lorsque vous avez terminé le temps de brossage qui vous a été attribué, l’anneau lumineux parcourt le spectre des couleurs comme une sorte d’équivalent de la santé dentaire d’un high-five.

L’utilisation clé de l’anneau lumineux, cependant, est comme capteur de pression. Il s’allume en rouge si vous appuyez trop fort et s’allume en vert lorsque vous l’obtenez parfaitement.

Comme vous pouvez l’imaginer, l’iO4 a le look le plus simple de la série. Là où l’iO6 et les versions supérieures ont un écran et que l’iO5 affiche ses cinq modes de brossage, l’iO4 n’a qu’une bande de caoutchouc adhérente – il n’y a pas d’affichage du tout. Ce n’est pas nécessairement un problème, mais cela signifie que vous devrez peut-être accéder à l’application pour confirmer votre mode de brossage (plus à ce sujet plus tard).

Incidemment, je compare l’iO4 avec les autres modèles iO pour que vous sachiez ce que vous obtenez et où sont les compromis, mais vraiment, je pense que cette brosse a tout ce dont vous avez besoin pour de très bons soins dentaires : de bonnes performances de brossage, un minuterie et un capteur de pression.

Performance

Quatre modes de brossage

Silencieux en utilisation

Capteur de pression et minuterie de brossage

Plus important encore, vous pouvez vous attendre à d’excellentes performances de brossage. Nous pensons que les modèles iO sont nettement meilleurs que les brosses Oral-B classiques. C’est vraiment la raison d’en acheter un.

Allumez la brosse et appuyez fermement sur le deuxième bouton pour basculer entre les modes. L’iO4 est silencieux, avec juste un petit changement notable de vibration entre les différents modes.

Les modes sont blanchiment, nettoyage quotidien, sensible et soin des gencives. Pour la plupart des gens, ce sera beaucoup. Non, il n’y a pas de mode dédié au nettoyage de la langue, mais la police du brossage des dents ne viendra pas vous chercher si vous utilisez un autre réglage pour vous brosser la langue.

Cependant, il n’y a pas d’indicateur sur la brosse elle-même pour vous indiquer le mode de brossage que vous utilisez – et il peut être difficile de les différencier uniquement par vibration. Pour confirmer le mode, vous devrez vous rendre dans l’application pour vérifier.

Mais une fois là-dedans, vous pouvez choisir de réorganiser les modes (de sorte que celui que vous utilisez le plus apparaisse en premier) et de désactiver ceux que vous n’utilisez pas. Ainsi, vous pouvez supprimer le nettoyage sensible et quotidien et placer le blanchiment en premier. Vous sauriez alors que vous utilisiez le blanchiment comme mode de brossage quotidien, avec une option secondaire de soin des gencives. Cependant, cela signifie que si vous souhaitez partager le pinceau, vous devez vous mettre d’accord sur la même personnalisation.

Incidemment, si vous souhaitez partager une brosse iO, les modèles n’ont pas d’anneaux en plastique interchangeables de différentes couleurs comme ceux qui accompagnent les têtes de brosse classiques. Au lieu de cela, des symboles sont imprimés pour les différencier.

Au fur et à mesure que vous vous brossez, vous obtiendrez un retour sous la forme du capteur de pression de l’anneau lumineux, ainsi que des alertes de bégaiement (un changement dans la vibration) pour vous faire savoir de passer à une nouvelle section de votre bouche toutes les 30 secondes. Après deux minutes, il y a un bégaiement plus long pour vous faire savoir que vous pouvez vous arrêter.

L’application

Activer et désactiver les modes de brossage

Adaptez automatiquement les paramètres de brosse pour les appareils dentaires ou d’autres problèmes dentaires

Informations sur la session de brossage

Les brosses iO sont toutes des brosses intelligentes, mais si vous n’aimez pas ce genre de choses, la bonne nouvelle est que vous n’avez pas vraiment besoin des fonctionnalités intelligentes de l’iO4 au quotidien.

Mais si vous souhaitez personnaliser le pinceau – et c’est un élément clé de sa configuration – vous devrez télécharger l’application (gratuite et disponible pour Apple et Android), créer un compte et coupler votre pinceau.

Celui-ci vous permettra d’activer et de désactiver les modes de brossage, de changer la couleur de l’anneau lumineux, de modifier le temps de brossage global (de 1 à 4 minutes 30) et de désactiver les alertes 30 secondes.

Vous pourrez également voir des informations sur vos séances de brossage passées (durée et surpression). Il y a aussi la possibilité de se lancer dans un « parcours de soins dentaires ». Si vous avez un appareil dentaire ou des gencives qui saignent, par exemple, l’application ajustera automatiquement les paramètres de votre brosse pour une période de temps spécifiée, pour vous aider à mieux prendre soin de vos dents.

Enfin, si vous souhaitez un retour de brossage en temps réel, vous pouvez ouvrir l’application pendant le brossage et voir un compte à rebours et un capteur de pression à l’écran.

Si vous voulez plus de retours de brossage en temps réel, l’iO Series 5 dispose d’un capteur que vous pouvez utiliser conjointement avec l’application pour vous aider à mieux vous concentrer sur l’obtention d’une couverture complète lorsque vous vous brossez.

Prix ​​et disponibilité

Aux États-Unis, l’iO10 a un PDSF de 100 $, bien qu’au moment de la rédaction, il soit généralement vendu pour environ 79,99 $. Vous pouvez l’acheter à ce prix chez AmazoneTarget et Walmart.

Au Royaume-Uni, les choses sont un peu plus compliquées. Il a un RRP de 240 £ mais vous ne devriez évidemment pas payer cela pour cela. Au moment d’écrire ces lignes, de nombreux détaillants le vendent pour environ 90 à 95 £, y compris Currys, Bottes et Amazone.

Verdict

En ce qui concerne les performances de brossage, l’iO4 est brillante, comme toutes les brosses Oral-B iO. La gamme est chère mais si vous n’êtes pas trop inquiet pour les fioritures, l’iO4 est le moyen le moins cher de monter à bord.

Pourtant, cela signifie utiliser l’application, au moins pour la configuration. Et cela peut être rebutant. Il n’est pas déraisonnable pour les personnes qui ont payé 80 $/100 £ de s’attendre à voir les modes de brossage affichés sur la poignée. Mais, si vous êtes heureux d’utiliser une application pour la configuration et que vous pouvez gérer la durée de vie de la batterie moins que stellaire, nous vous le recommandons.

Mais l’absence de symboles de mode de brossage sur la poignée rend le partage plus difficile. Si vous souhaitez le personnaliser, cela signifie qu’il faudra le réassocier à chaque fois que vous vous brossez les dents. De plus, le partager entre deux personnes signifie une session de charge de 12 heures par semaine – et cela augmentera si les enfants l’utilisent également.

Pour plus d’options de brosses à dents électriques et pour savoir quelles brosses nous recommandons, consultez notre tour d’horizon des meilleures brosses à dents électriques que nous avons testées.