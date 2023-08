examen nubia Red Magic 8s Pro

Présentation et spécifications

Alors que Qualcomm met à disposition sa version overclockée du SoC Snapdragon 8 Gen 2, les OEM mettent à jour leurs gammes de smartphones haut de gamme avec les derniers et les meilleurs. Nubia respecte également son calendrier habituel et a récemment présenté la gamme Red Magic 8S Pro – successeurs de la série Red Magic 8 Pro du début de cette année.

Comme on pouvait s’y attendre, la mise à niveau la plus notable est le SoC lui-même. Désormais, les Red Magic 8S Pro et 8S Pro + fonctionnent sur le silicium SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2, qui à son tour est une version overclockée du SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 d’origine. Le SM8550-AC, en particulier, était auparavant exclusif aux appareils Samsung Galaxy et était connu sous le nom de « Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy ».

La mise à niveau promet 5% de gains de performances CPU et 5,7% GPU par rapport à la dernière génération, tandis que la série 8S Pro a mis à niveau son système de refroidissement ICE vers la version 12 pour répondre aux demandes de charge soutenues.

Spécifications du ZTE nubia Red Magic 8S Pro en un coup d’œil :

Corps: 164,0 x 76,4 x 9,5 mm, 228 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre, cadre en aluminium ; Zones sensibles à la pression (détection tactile 520 Hz), ventilateur de refroidissement intégré, cadre central en aluminium aviation.

164,0 x 76,4 x 9,5 mm, 228 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre, cadre en aluminium ; Zones sensibles à la pression (détection tactile 520 Hz), ventilateur de refroidissement intégré, cadre central en aluminium aviation. Afficher: AMOLED 6,80 pouces, couleurs 1B (Chine uniquement), 120 Hz, 1 300 nits (crête), résolution de 1 116 x 2 480 px, format d’image 20:9, 400 ppi.

AMOLED 6,80 pouces, couleurs 1B (Chine uniquement), 120 Hz, 1 300 nits (crête), résolution de 1 116 x 2 480 px, format d’image 20:9, 400 ppi. Jeu de puces : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adreno 740 (719 MHz).

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adreno 740 (719 MHz). Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 4.0.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, système d’exploitation Redmagic 8.

Android 13, système d’exploitation Redmagic 8. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.57″, 1.0µm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/4.0″, 1.12µm; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 16 MP, f/2.0, (large), 1.12µm, sous écran.

16 MP, f/2.0, (large), 1.12µm, sous écran. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps ; Caméra frontale : [email protected]/60fps.

: [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps ; : [email protected]/60fps. Batterie: 6000 mAh ; 80W filaire, PD3.0, 100% en 35 min (Chine), 65W filaire, PD3.0, 100% en 40 min (International).

6000 mAh ; 80W filaire, PD3.0, 100% en 35 min (Chine), 65W filaire, PD3.0, 100% en 40 min (International). Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; BT 5.3 ; NFC ; Prise jack 3,5 mm.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 7 ; BT 5.3 ; NFC ; Prise jack 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

D’autres améliorations apportées au Red Magic 8S Pro résident dans la conception, car l’éclairage RVB n’est plus exclusif à l’option premium uniquement. Nous avons le 8S Pro pour examen, qui dispose d’une plus grande batterie de 6 000 mAh que son frère plus cher, mais se contente d’une charge plus lente de 65 W par opposition à une charge de 165 W sur le 8S Pro+.

Tout le reste est assez familier, à l’exception des options de mémoire – le 8S Pro obtient une configuration supplémentaire de 12 Go/512 Go, tandis que le 8S Pro+ offre désormais 16 Go/256 Go par défaut et des plafonds à 24 Go/1 To.

Malgré les petits changements dans la formule, le Red Magic 8S Pro mérite son propre examen, et nous plongeons dans les performances améliorées, le refroidissement et le Redmagic OS 8 mis à jour pour voir quelles nouvelles fonctionnalités il a à offrir.

Déballage du nubia Red Magic 8S Pro

Le combiné est livré dans une boîte standard contenant les manuels d’utilisation habituels ainsi qu’un câble USB-A vers USB-C pour le chargement et le transfert de données et un chargeur mural de 65 W.

Nubia fournit un étui de protection en bonus. C’est transparent, donc ça n’enlève rien au joli design.